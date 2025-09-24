Lazio, così hanno reagito Sarri e Castellanos al clamoroso errore di Dia – VIDEO

Lazio, così hanno reagito Sarri e Castellanos al clamoroso errore di Dia. Dazn mostra i retroscena del gol sbagliato dall’attaccante

Una settimana complicata, con il fantasma di un derby perso che non vuole andarsene. La Lazio è chiamata a reagire, a trovare la forza per invertire una rotta che si è fatta preoccupante, ma non sarà facile lasciarsi alle spalle i rimpianti di una partita che poteva avere un esito diverso. Tra i tanti episodi che tormentano le notti dei tifosi e di Maurizio Sarri, ce n’è uno che, più di tutti, rappresenta la beffa della stracittadina: la clamorosa occasione da gol sprecata da Dia.

Quel momento è ancora impresso nella memoria di tutti: l’attaccante, lanciato a rete, si ritrova a tu per tu con il portiere della Roma, Svilar. Una situazione ideale, un rigore in movimento da trasformare per cambiare la storia del match. Invece, il tiro finisce nel peggiore dei modi, con l’attaccante che si divora un gol già fatto, lasciando l’Olimpico ammutolito.

A rendere ancora più potente quel fotogramma ci ha pensato il “Bordocam” di DAZN, che ha catturato le reazioni disperate e istintive della panchina biancoceleste. L’immagine più emblematica è quella di Maurizio Sarri: il tecnico, dopo l’errore, si porta istintivamente le mani al viso, un gesto di pura esasperazione, la resa di un allenatore che vede il lavoro di una settimana vanificato in un istante.

Poco più in là, lo sguardo incredulo di Taty Castellanos racconta il sentimento del resto della squadra. L’attaccante argentino, fermo in panchina, fissa il campo con un’espressione che è un misto di shock e frustrazione, quella di chi non riesce a credere a un errore così pesante. Quell’occasione fallita, e le reazioni che ne sono seguite, sono diventate il simbolo di una Lazio che crea ma non concretizza, una squadra a cui manca la cattiveria necessaria per vincere le partite che contano.