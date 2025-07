Rambaudi sulla Lazio: «Serve migliorare sotto quell'aspetto. Sull'amichevole penso che...» - Lazio News 24

Condividi via email

Lazio, Rambaudi analizza le prime uscite stagionali: «Serve più brillantezza». La situazione attuale

L’ex calciatore della Lazio, Roberto Rambaudi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei, durante la quale ha commentato le recenti prestazioni della squadra di Maurizio Sarri. Nonostante due vittorie nelle prime amichevoli estive, l’ex biancoceleste non ha risparmiato alcune critiche, soprattutto sul piano del gioco espresso. La Lazio, secondo Rambaudi, deve ancora trovare brillantezza e idee offensive, elementi che dovranno emergere con più chiarezza prima dell’inizio ufficiale della stagione.

«Mi sono annoiato durante l’ultima amichevole della Lazio» ha dichiarato Rambaudi con grande franchezza. «La squadra è stata attenta e disciplinata nella fase difensiva, ma a livello di proposta offensiva non ho visto nulla di nuovo rispetto all’ultima versione della Lazio di Sarri. Serve creare più occasioni, serve più coraggio negli ultimi trenta metri.» Un’analisi lucida che riflette la voglia di vedere una squadra più propositiva e dinamica.

Non sono mancati però anche i riconoscimenti ai singoli, soprattutto a due giovani che stanno impressionando positivamente in questo precampionato della Lazio. Rambaudi ha parlato bene di Milani e Provstgaard, due volti nuovi che potrebbero ritagliarsi spazio nel corso della stagione.

«Milani mi è piaciuto, ha fatto una buona prova» ha spiegato l’ex calciatore. «Fisicamente sembra già in condizione, ha qualità, corsa e intelligenza tattica. Gli manca qualche centimetro, ma può crescere tanto. Dipenderà da lui e da come evolverà durante l’anno con la Lazio.»

Su Provstgaard, Rambaudi è stato altrettanto positivo: «È un giocatore che vuole emergere, un professionista serio. È ancora un po’ leggero fisicamente, ma si sta adattando bene. Tatticamente è affidabile e prova anche a costruire dal basso con personalità. Lavorando con Sarri non potrà che migliorare, perché alla Lazio c’è un ambiente ideale per crescere.»

In sintesi, la Lazio ha iniziato con il piede giusto dal punto di vista dei risultati, ma secondo Rambaudi deve alzare il livello del gioco per poter competere ad alti livelli nella nuova stagione. Le amichevoli estive rappresentano un’opportunità per testare schemi, giovani e alternative: la Lazio è ancora un cantiere aperto, ma con margini di miglioramento evidenti.