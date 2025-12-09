Lazio, quanto c'è da migliorare? L'opinione di quell'ex biancoceleste non lascia alcun dubbio sulla faccenda - Lazio News 24

Le parole di Giordano dopo Lazio–Bologna: analisi e riflessioni sul momento biancoceleste

Nell’intervista rilasciata dopo la sfida Lazio–Bologna, Bruno Giordano ha offerto una lettura profonda sul momento vissuto dalla Lazio, concentrandosi sia sulle scelte societarie sia sulla prestazione della squadra. L’ex attaccante biancoceleste ha iniziato parlando di Ciro Immobile, simbolo della Lazio moderna e protagonista di un rapporto speciale con la tifoseria. “Immobile? Di gol ne ha fatti tanti, ed è stato accolto giustamente dalla tifoseria, come era normale aspettarsi. Dall’altra parte – spiega Giordano – mi sarei aspettato qualcosa di più dalla società. Per un giocatore che ha fatto la storia della Lazio pensavo a un riconoscimento diretto da parte di un dirigente”. Un riferimento chiaro al legame tra il bomber e l’ambiente, e alla necessità di valorizzare meglio chi ha segnato un’epoca del club.

Passando all’analisi della partita, Giordano sottolinea come la Lazio abbia alternato buone fasi offensive a momenti di difficoltà: “Gli attaccanti potevano fare di più. La Lazio ha attaccato tanto ma ha anche concesso molto, e Provedel è stato determinante in più occasioni”. Affrontare il Bologna, ricorda l’ex calciatore, non è mai semplice, ma la Lazio avrebbe potuto concretizzare meglio le azioni create.

Giordano evidenzia inoltre l’identità tecnica della squadra: “Questa non è la classica Lazio di Sarri. Somiglia di più a una Lazio in stile Baroni. Non abbiamo grande palleggio e andiamo spesso a strappi”. Secondo lui, la mentalità offensiva è rimasta quella della scorsa stagione, ma manca quella continuità necessaria per crescere.

Il gruppo, tuttavia, appare compatto. “Si vede che la squadra è unita – afferma – e le prestazioni sono buone. Tuttavia, la classifica parla chiaro: la Lazio è decima. Bisogna fare di più per compiere il salto di qualità”.

Una riflessione lucida che fotografa perfettamente il momento della Lazio, sospesa tra segnali positivi e la necessità di ritrovare la sua vera identità.

