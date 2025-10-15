Lazio, quando ritornerà Zaccagni: le ultime tra la gara contro l'Atalanta e quella con la Juve - Lazio News 24

Lazio, Petrucci analizza la situazione: a Bergamo senza Zaccagni, Sarri costretto a inventare

La Lazio si avvicina alla delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta con una situazione di emergenza che tiene in apprensione tifosi e staff tecnico. Tra infortuni e dubbi di formazione, uno dei nomi più pesanti tra gli assenti è senza dubbio quello di Zaccagni, ancora ai box. Di questo e altro ha parlato il giornalista di Sky Matteo Petrucci, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulla situazione in casa biancoceleste.

Secondo Petrucci, Maurizio Sarri dovrà fare i conti con una formazione rimaneggiata e priva di elementi fondamentali come Zaccagni, la cui assenza si fa sentire sia sul piano tecnico che tattico: «Per Bergamo vedremo probabilmente Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa; a centrocampo Guendouzi e Basic, con Pedro e Cancellieri sugli esterni. Dia dovrebbe essere il riferimento offensivo, ma il sistema di gioco resta un rebus: Sarri sta valutando tra 4-3-3 e 4-4-2».

Proprio l’assenza di Zaccagni complica le scelte offensive del tecnico toscano. Il giocatore, fondamentale per dare ampiezza e imprevedibilità alla manovra, non ha ancora recuperato e la sua condizione continua a essere monitorata giorno per giorno. La sua mancanza apre scenari alternativi, come l’impiego di Pedro in una posizione più centrale o l’inserimento di Basic come esterno sinistro, ipotesi che lo stesso Petrucci definisce tutt’altro che scontata.

Sul fronte dei singoli, ci sono comunque segnali positivi: «Isaksen ha fatto bene con la Danimarca ma dovrebbe partire dalla panchina. Stesso discorso per Noslin, che Sarri vede come vice Dia. Su Dia arrivano buone indicazioni, ma non è ancora al 100% a causa di un problema alla caviglia che si porta dietro da oltre due anni».

Un’altra possibile novità riguarda Vecino, che potrebbe tornare tra i convocati: «Si avvicina alla prima chiamata stagionale, non è pronto per giocare dall’inizio ma potrebbe entrare a gara in corso».

In sintesi, tra infortuni e scelte obbligate, l’assenza di Zaccagni pesa eccome nella preparazione del match contro l’Atalanta. Per la Lazio sarà fondamentale adattarsi e trovare nuove soluzioni offensive, in attesa del pieno recupero dei suoi uomini chiave.

