Lazio, CorSport: «Progressi della squadra di Sarri, i due nuovi pilastri. Si deve ancora migliorare su…». Così il quotidiano

La vittoria di misura contro il Burnley, decisa da un contropiede letale finalizzato da Cancellieri, è l’emblema della nuova Lazio che Maurizio Sarri sta forgiando in questo precampionato. Il successo in terra inglese, più che per il risultato, è significativo perché ha confermato i progressi di una squadra che ha trovato una chiara identità tattica, basata su due pilastri: una ritrovata solidità difensiva e la capacità di sfruttare gli spazi in ripartenza.

Come evidenziato anche dall’analisi del Corriere dello Sport, queste sono le armi con cui Sarri sta sopperendo a una carenza di fantasia e creatività in mezzo al campo. Contro il Burnley, la squadra ha dimostrato di saper soffrire: i padroni di casa hanno colpito ben tre traverse, ma i biancocelesti non si sono mai scomposti, attendendo con pazienza l’unica, vera occasione per colpire. A differenza della sfida contro un Galatasaray più aperto, che aveva concesso maggiori spazi da attaccare in profondità, contro un avversario chiuso e compatto come i Clarets la Lazio ha dovuto mostrare cinismo e pragmatismo, capitalizzando al massimo una delle poche ripartenze a disposizione.

Certo, i margini di miglioramento restano ampi. La manovra necessita di maggiore velocità nel palleggio e di più creatività in fase di costruzione per superare le difese schierate. Tuttavia, non si possono ignorare le attenuanti: tra il ritardo di condizione di un leader tecnico come Zaccagni, la mononucleosi che ha fermato Isaksen e l’infortunio di Dia, la squadra ha perso gran parte della sua qualità offensiva. In attesa di recuperare tutti i suoi interpreti migliori, Sarri ha trasformato la necessità in virtù, costruendo una squadra solida e concreta, che potrebbe fare della fase difensiva e delle transizioni veloci i propri marchi di fabbrica per la stagione alle porte.