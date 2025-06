Lazio, il programma completo delle partite: gli incontri

Lazio, ecco quali saranno le amichevoli estive organizzate dai biancocelesti per mantenersi in allenamento: le ultime

La Lazio si prepara per l’estate con il ritiro a Formello dal 14 al 26 luglio, dopo aver trascorsi ben 17 anni ad allenarsi ad Auronzo di Cadore. La preparazione alla prossima Serie A sarà breve e molto intesa in quanto durerà solamente 13 giorni, con due sedute al giorno per evitare il caldo.

Stando alle parole de Il Corriere dello Sport i capitolini avrebbero già organizzato le amichevoli estive che avranno inizio il 19 luglio, con un avversario ancora indefinito. In seguito ci sarà la partita contro l’Avellino il 26 luglio.

Infine, la squadra di Sarri prenderà parte ad una mini-tournée in Turchia, dove si misurerà contro il Fenerbahce il 30 luglio e con il Galatasaray il 2 agosto, prima di recarsi in Inghilterra per la sfida contro il Burnley fissata per il 9 agosto. L’ultimo appuntamento è stato organizzato per il prossimo 16 agosto a Rieti contro i greci dell’Olympiakos.