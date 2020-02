Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 18 febbraio

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 18 febbraio: tutte le aperture

Ieri sera si è conclusa la 24^ giornata di Serie A con il posticipo tra Milan e Torino. I rossoneri hanno vinto grazie ad un gol di Ante Rebic.

Nelle prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi italiani si parla anche di questo: la Gazzetta dello Sport dedica maggiore spazio proprio alla vittoria dei rossoneri, incoronando Rebic. In taglio alto si parla sempre di Scudetto con Lazio, Inter e Juventus. Tuttosport dedica al Milan il taglio alto, con gli uomini di Pioli che tornano a lottare per l’Europa ed il Torino sprofondato. Centralmente viene spiegato il perchè, nonostante tutto, la Juve non piaccia ai suoi tifosi. Il Corriere dello Sport in prima pagina mette la rincorsa di Inzaghi sui colleghi Conte e Sarri: la sfida continua.