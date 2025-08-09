Lazio Primavera, arriva un nuovo talento biancoceleste: acquisto a titolo definitivo!

Lazio Primavera, arriva un nuovo talento biancoceleste nel settore giovanile: acquisto a titolo definitivo! Le ultime

La Lazio Primavera dà il benvenuto a un nuovo talento nel proprio organico: Kleon Shpuza, esterno offensivo classe 2007, ha firmato a titolo definitivo con il club biancoceleste, lasciando l’Udinese. Il giovane albanese va a rinforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Sanderra, noto per la sua abilità nel valorizzare i prospetti più promettenti.

Chi è Kleon Shpuza?

Nato nel 2007, Shpuza è un esterno offensivo che si distingue per rapidità, tecnica e visione di gioco. Cresciuto nel vivaio dell’Udinese, ha attirato l’attenzione di diversi club italiani grazie alle sue prestazioni convincenti. La Lazio ha scelto di puntare su di lui, riconoscendone il potenziale e la capacità di adattarsi con maturità al calcio professionistico.

Un colpo mirato per il futuro

Come riportato dalla Gazzetta Regionale, l’operazione si è conclusa dopo una trattativa durata settimane, segno dell’interesse concreto del club capitolino. Il trasferimento a titolo definitivo è una chiara dimostrazione della fiducia che la Lazio ripone nel giovane albanese e della volontà di investire nel suo percorso di crescita.

Obiettivi e prospettive

Con l’arrivo di Shpuza, la Lazio Primavera rafforza il reparto offensivo e aggiunge profondità alla rosa. Stefano Sanderra, già noto per aver lanciato diversi giovani nel calcio dei grandi, potrà contare su un nuovo elemento per affrontare la stagione con ambizioni rinnovate.

Un nuovo inizio nella Capitale

Shpuza è pronto a iniziare la sua avventura romana con l’obiettivo di imporsi nel panorama giovanile italiano e, magari, conquistare un giorno un posto nella prima squadra. Il suo ingresso rappresenta un tassello importante nel progetto di crescita della Lazio Primavera, sempre più attenta allo sviluppo dei talenti emergenti.