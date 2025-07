Lazio Primavera, l’allenatore Punzi pronto all’esordio con il Genoa: ecco lo staff tecnico dei biancocelesti per la stagione

La Lazio Primavera prosegue con determinazione la preparazione atletica in vista dell’inizio ufficiale del campionato, previsto per venerdì 16 agosto allo Stadio Fersini contro il Genoa. Il debutto anticipato rispetto alle stagioni precedenti ha spinto il gruppo a intensificare gli allenamenti, soprattutto dopo la convincente prova nell’amichevole contro la prima squadra guidata da Maurizio Sarri.

Attualmente, la squadra si trova presso il centro sportivo della Borghesiana, scelta logistica dettata dalla contemporanea occupazione di Formello da parte della formazione maggiore. Questo cambio di sede ha permesso ai ragazzi di lavorare in un ambiente più tranquillo e focalizzato, con l’obiettivo di affinare la condizione fisica e migliorare la coesione tattica.

Alla guida della Primavera ci sarà Giovanni Punzi, tecnico classe ’82 con un passato nelle giovanili biancocelesti. Per lui si tratta della prima stagione in panchina con questa categoria, un banco di prova importante per mettere in pratica un progetto tecnico ambizioso. Al suo fianco è stato scelto Pierfrancesco Scalise, ex vice allenatore dell’Under 17, apprezzato per il suo approccio analitico e la capacità di lavorare sui singoli.

Tra i nuovi ingressi nello staff spicca Paolo De Luca, ex collaboratore tecnico dell’Ostiamare, noto per la sua attenzione al dettaglio e all’organizzazione delle sedute. Sul fronte della preparazione atletica, arrivano due figure di valore: Arianna Cara, già preparatrice con Lazio Women e le giovanili, e Maurizio Radice, promosso dopo anni nel vivaio capitolino. I due si occuperanno sia del lavoro di forza che del recupero post-infortunio, garantendo continuità metodologica e innovazione.

Il nuovo assetto tecnico evidenzia una direzione chiara: dare stabilità e professionalità al progetto giovanile, puntando su risorse interne e figure esperte. La Lazio Primavera è pronta a giocarsi le sue carte in una stagione che si annuncia intensa e competitiva.