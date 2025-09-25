Lazio, i precedenti con l’arbitro Ayroldi: bilancio super favorevole alla squadra di Sarri verso la gara contro il Genoa

In una settimana carica di tensione, polemiche e cattive notizie, la Lazio si aggrappa a un piccolo, ma significativo, barlume di speranza. Mentre Maurizio Sarri fa la conta degli assenti e lavora per ricompattare un gruppo scosso dalla crisi, la designazione arbitrale per la delicata trasferta di lunedì contro il Genoa porta con sé un precedente che fa sorridere l’ambiente biancoceleste.

A dirigere la sfida del Ferraris, in programma lunedì 29 settembre alle 20:45, sarà infatti Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Un nome che, statistiche alla mano, evoca solo ricordi positivi per la Lazio. Il fischietto pugliese si rivela un vero e proprio talismano per il club capitolino: in otto partite dirette con i biancocelesti in campo, il bilancio è decisamente favorevole, con cinque vittorie, tre pareggi e, soprattutto, nessuna sconfitta.

A rendere la designazione ancora più suggestiva è una coincidenza quasi incredibile. L’ultimo incrocio tra l’arbitro Ayroldi e la Lazio risale infatti all’aprile del 2025, appena cinque mesi fa. E l’avversario, in quell’occasione, era proprio il Genoa. La partita, disputata in casa del Grifone, si concluse con una netta vittoria per 2-0 della squadra di Sarri, un risultato che oggi tutti i tifosi sperano di poter replicare.

Certo, la cabala e le statistiche non scendono in campo. Sarri e i suoi giocatori sanno bene che per uscire dalla crisi di risultati e per espugnare un campo difficile come Marassi servirà una prestazione di carattere, orgoglio e qualità, soprattutto in una situazione di totale emergenza a centrocampo. Ma in un momento in cui tutto sembra girare per il verso sbagliato, anche un precedente così fortunato può rappresentare una piccola iniezione di fiducia, la speranza che la ruota, finalmente, possa iniziare a girare a favore della Lazio.