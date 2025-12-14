Lazio, quante giornate salteranno Zaccagni e Basic? Si attende la decisione del Giudice Sportivo. Le ultimissime sui due giocatori

Lazio eroica in nove uomini: Parma battuto, ma ora c’è l’attesa per il Giudice Sportivo. Zaccagni e Basic sperano in una giornata

Una Lazio combattiva e orgogliosa ha firmato una delle vittorie più incredibili della sua stagione, riuscendo a battere il Parma nonostante una doppia inferiorità numerica. Al Tardini, i biancocelesti hanno superato ogni difficoltà grazie al gol decisivo di Noslin, protagonista di una serata che resterà impressa nella memoria dei tifosi.

La partita si è messa subito in salita per la Lazio a causa delle decisioni arbitrali. Nel primo tempo, l’arbitro Marchetti ha estratto il cartellino rosso nei confronti di Zaccagni, una scelta che ha lasciato molti dubbi per la dinamica dell’azione. La situazione si è poi ulteriormente complicata nella ripresa, quando anche Basic è stato espulso, sempre tra le proteste della panchina biancoceleste e dello stesso Sarri.

Costretta a giocare in nove contro undici per una lunga parte della gara, la Lazio ha però mostrato grande compattezza e spirito di sacrificio. Il Parma ha provato ad approfittare della superiorità numerica, ma la squadra di Sarri ha difeso con ordine e ha colpito nel momento più difficile. Il gol di Noslin, arrivato contro ogni pronostico, ha permesso ai biancocelesti di conquistare tre punti fondamentali.

Il successo, tuttavia, porta con sé anche qualche preoccupazione. Zaccagni e Basic salteranno sicuramente la prossima gara di campionato contro la Cremonese, in programma sabato 20 dicembre alle ore 18 allo stadio Olimpico. Un’assenza pesante per Sarri, che dovrà rivedere le scelte di formazione in un momento già complicato da infortuni e impegni ravvicinati.

Il timore maggiore riguarda però l’entità della squalifica. Le espulsioni potrebbero infatti tradursi in una sanzione più severa rispetto alla semplice giornata di stop. Tutto dipenderà dal referto arbitrale e dal successivo verdetto del Giudice Sportivo, atteso per martedì al termine della giornata di Serie A.

In casa Lazio c’è fiducia, ma anche apprensione. La società e Sarri sperano che il Giudice Sportivo tenga conto del contesto e della natura delle decisioni prese in campo. Nel frattempo, la squadra si gode una vittoria di enorme valore, che dimostra ancora una volta il carattere di un gruppo capace di andare oltre ogni ostacolo.