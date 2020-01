Lazio, Piscedda: «I biancocelesti devono mantenere il distacco!»

Massimo Piscedda, ex Lazio, è intervenuto per parlare del momento in casa capitolina

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del momento in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto:

«Credo che la Lazio anche con le defezioni attuali debba vincere con il Brescia. Ora i biancocelesti devono mantenere il distacco e allungare di qualcosa sulle inseguitrici, non può permettersi di fermarsi. Se la Lazio scende in campo concentrata, non avrà problemi. La sosta? Credo che quando vinci tante gare ci sia bisogno di staccare la spina. Per me le vacanze sono state propedeutiche. Se perdi con il Brescia è grave. Balotelli è un buon giocatore, se trova la giocata giusta può metterti in difficoltà. Ormai però è un calciatore che può sorprenderti raramente, non ti tiene in ansia una partita intera. Facilmente leggibile nella giocata, diciamo. Ha un grande destro, se lo fai calciare in porta ovviamente rischi di prendere gol. Per quanto riguarda la partita saltata prima della Supercoppa italiana, io preferisco sempre giocare sapendo i risultati degli altri. Ovviamente è meglio saltarla con una squadra più abbordabile piuttosto che con un’altra».