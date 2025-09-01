Lazio, gli elogi non mancano. Sentite cosa ha detto quel grande ex biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, Piscedda elogia la squadra: «Reazione giusta, ora continuità anche fuori casa»

La brillante vittoria della Lazio per 4-0 contro l’Hellas Verona continua a far parlare tifosi ed ex protagonisti del mondo biancoceleste. Tra questi, anche Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio e oggi opinionista, che ha commentato la prestazione della squadra di Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Laziale. Le sue parole sono state un chiaro segnale di fiducia verso il gruppo, che sembra aver trovato la giusta reazione dopo la deludente sconfitta in Coppa Italia contro il Como.

Piscedda ha sottolineato l’importanza della risposta immediata da parte della Lazio:

«Era doveroso presentarsi così all’Olimpico. Mi aspettavo una reazione di questo tipo, soprattutto dopo una settimana non semplice. Il Verona mi è sembrato in difficoltà, ma la Lazio ha dimostrato umiltà e voglia di riscatto, elementi che non sono mai scontati.»

La Lazio, infatti, è apparsa compatta, determinata e finalmente concreta sotto porta, in una partita dominata dal primo all’ultimo minuto. Un segnale positivo in vista dei prossimi impegni stagionali, in cui la continuità sarà fondamentale.

Sul tema della sosta per le nazionali, Piscedda si è detto fiducioso:

«Non credo che la pausa possa rompere il ritmo. Spesso i giocatori rientrano ancora più motivati e carichi, soprattutto se le esperienze con le Nazionali sono positive. Questo può aiutare la Lazio a mantenere alta la concentrazione.»

Il riferimento al KO contro il Como non è mancato, ma Piscedda ha invitato a non drammatizzare:

«La sconfitta in Coppa Italia ci può stare. Il Como è una buona squadra, anche se è stato dipinto come se avessimo perso contro il Real Madrid. È stata più una Lazio sottotono che un avversario superiore. Ora serve maturità per portare questo tipo di prestazioni anche in trasferta.»

Lo sguardo dell’ex calciatore è già proiettato al prossimo appuntamento in campionato:

«A Reggio Emilia mi aspetto una Lazio altrettanto convinta. Il gruppo ha qualità, ma deve dimostrarlo con continuità anche lontano dall’Olimpico.»

La Lazio, dunque, sembra aver ritrovato fiducia e compattezza. Ora Sarri e i suoi dovranno confermare il buon momento per risalire la classifica e ridare entusiasmo ai tifosi.