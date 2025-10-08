 Lazio, Petrucci svela: «Lotito ha inteso che la Lazio farà mercato ma a saldo zero a meno di sorprese. Sarri...»
Lazio, Petrucci svela: «Lotito ha inteso che la Lazio farà mercato ma a saldo zero a meno di sorprese. Sarri...»

Lazio, Mellone è chiaro: «Lotito? Mi sono annoiato a commentare le sue parole. Sarri sofferente, ecco perchè»

Italia, Gattuso: «I sostituti di Politano e Zaccagni? Abbiamo preso queste scelte perché giocheremo due partite diverse»

Isaksen: «Sarri? Ora è 100 volte più facile allenarsi con lui. Ma ricordo che all'inizio...»

Lazio, Isaksen: «Il mio sogno è partecipare con la Danimarca a una fase finale di una competizione internazionale. La Lazio...»

22 secondi ago

Lazio, Petrucci: «Lotito ha inteso che la Lazio farà mercato ma a saldo zero a meno di sorprese. Sarri…». Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha tracciato un bilancio in vista del mercato di gennaio, per poi soffermarsi con emozione sul ricordo della Lazio campione del 1974 e della figura di Tommaso Maestrelli, complice la presenza in studio del figlio Massimo. Le parole:

PAROLE – «Lotito ha inteso che la Lazio farà mercato, ma a saldo zero a meno di sorprese in quest’ultima settimana. Se sono costretto a vedere il bicchiere mezzo pieno è un passo avanti rispetto a quest’estate, anche se in questa condizione non sarà facile farlo. Ad oggi la situazione è questa».

LA LAZIO DI MAESTRELLI – «Io non ho vissuto la Lazio del 1974, ma la conosco meglio della Lazio che ho vissuto per le immagini e per le testimonianze o per i racconti della mia famiglia. La prima immagine che mi viene quando penso a Maestrelli è come me lo raccontava la mia famiglia».

SARRI «Se in questa situazione ci fosse stato un altro allenatore e non Sarri? Poteva esserci anche uno degli allenatori migliori del panorama ma non so quanto sarebbe stato in grado di gestire una situazione complicata, anche se non drammatica, ma molto complicata. Oggi cosa ci racconteremo con un altro allenatore»

