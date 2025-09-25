Lazio, Pellegrini titolare? Lui potrebbe far spazio a quel giocatore sulla fascia - Lazio News 24

Lazio, Pellegrini insidia Tavares: corsia sinistra in bilico per la trasferta di Genova

In casa Lazio, il derby contro la Roma ha lasciato strascichi non solo a livello di risultato, ma anche nelle scelte future di Maurizio Sarri. Una delle poche note positive della sfida stracittadina è stato l’ingresso in campo di Luca Pellegrini, subentrato nella ripresa con spirito combattivo e tanta voglia di dimostrare il proprio valore. Un atteggiamento che non è passato inosservato agli occhi dell’allenatore biancoceleste.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pellegrini potrebbe essere la novità dal primo minuto nella prossima gara della Lazio, in programma lunedì sera a Genova contro il Grifone. Il sorpasso su Tavares, finora titolare sulla corsia mancina, è sempre più concreto. Il portoghese ha commesso un errore pesante proprio nel derby, errore che potrebbe costargli caro, sia per la fiducia di Sarri sia per la gerarchia all’interno dello spogliatoio.

L’ambiente Lazio è scosso da un inizio di stagione complicato, con ben tre sconfitte nelle prime quattro giornate. In questo contesto, nessuno è al sicuro e ogni scelta sarà dettata dalla forma, dall’impegno e dalla capacità di dare garanzie tecniche e mentali. Pellegrini, che nella passata stagione aveva collezionato 30 presenze complessive – di cui 17 da titolare – ora sembra pronto a prendersi uno spazio più importante nella Lazio targata Sarri.

La prestazione nel secondo tempo contro la Roma, caratterizzata da spinta costante e attenzione difensiva, ha riacceso la fiducia nei suoi confronti. Dopo settimane passate a osservare dalla panchina, ora il terzino italiano aspetta la sua occasione per dimostrare di poter essere più di una semplice alternativa.

Sarri valuta attentamente ogni dettaglio, consapevole che la trasferta di Genova rappresenta una tappa fondamentale per il rilancio della squadra. L’allenatore della Lazio ha bisogno di certezze, soprattutto sugli esterni, dove finora non è arrivato il contributo sperato. Pellegrini è pronto a rispondere presente.

Il messaggio è chiaro: nella Lazio attuale, il posto va guadagnato ogni giorno. E Luca Pellegrini vuole sfruttare ogni minuto per conquistare spazio, fiducia e, chissà, diventare il nuovo titolare fisso della fascia sinistra.