Pedullà su Lotito: «Sta danneggiando la Lazio. Ecco cosa serve in questo momento» - Lazio News 24

Pedullà attacca Lotito: “Così danneggia la Lazio. Serve silenzio, non giustificazioni”

Nel suo ultimo video pubblicato sul canale YouTube ufficiale, il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha affrontato diversi temi caldi del momento, tra cui la situazione della Lazio e il ruolo sempre più discusso del presidente Claudio Lotito. Le sue parole hanno fatto rumore e riflettono il crescente malumore tra i tifosi biancocelesti.

Secondo Pedullà, il comportamento comunicativo di Lotito sta creando più danni che benefici all’ambiente della Lazio. «Il presidente della Lazio deve memorizzare una cosa fondamentale: se ogni giorno parla solo di soldi, del patrimonio solido della società e se continua a sfidare i tifosi con frasi come quella dei 125 anni di storia, non fa il bene della squadra», ha dichiarato il giornalista.

Pedullà ha poi puntato il dito contro il modo in cui il presidente giustifica costantemente il mancato investimento sul mercato. «Tutti i giorni giustifica quello che non può fare, parla di limiti finanziari, ma così facendo deconcentra i calciatori e li espone a ulteriori pressioni», ha aggiunto, evidenziando come il clima intorno alla Lazio sia diventato teso e poco favorevole alla serenità del gruppo.

Uno dei passaggi più duri riguarda il rapporto tra Sarri e la dirigenza. «Non capisco come Sarri abbia potuto accettare di mettersi sulle spalle una situazione così pesante. La sua posizione è complicata, e il continuo rumore di fondo non fa altro che peggiorarla», ha affermato Pedullà, facendo riferimento al momento difficile vissuto dalla squadra e al futuro incerto dell’allenatore toscano.

Il consiglio del giornalista è chiaro: serve silenzio. «Oggi il silenzio sarebbe il gesto più importante. I calciatori vogliono solo alibi, e ogni dichiarazione di Lotito diventa un’arma a doppio taglio», ha concluso Pedullà.

Il clima in casa Lazio è dunque tutt’altro che sereno. Le tensioni tra società, tifosi e ambiente tecnico sono palpabili, e le parole di Pedullà confermano un malcontento sempre più diffuso. Per rilanciare la stagione, la Lazio ha bisogno di ritrovare unità, concentrazione e, forse, una comunicazione più sobria e focalizzata sul campo.