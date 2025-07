Lazio, Patric non si arrende: «Fa male, maledettamente male ma non mollerò!». Le dichiarazioni del calciatore biancoceleste

Il calvario di Patric Gabarrón Gil, meglio noto come Patric, non sembra avere tregua. Il difensore spagnolo classe 1993, noto per la sua versatilità nel reparto arretrato della Lazio, dovrà nuovamente fermarsi a causa di un infortunio muscolare. Dopo aver concluso anzitempo la scorsa stagione per sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia, il rientro in campo è stato segnato da un nuovo ostacolo: una lesione muscolare tra il primo e il secondo grado alla coscia destra.

Tempi di recupero e impatto sul gruppo biancoceleste

Lo staff medico biancoceleste ha stimato uno stop di circa quattro settimane, che terrà Patric lontano dai campi per buona parte della preparazione estiva. Un duro colpo per il tecnico Maurizio Sarri, da poco alla guida della Lazio, che perde così un elemento di esperienza e duttilità difensiva proprio nella fase cruciale di costruzione del nuovo assetto tattico.

Patric, arrivato a Roma nel 2015 proveniente dalla cantera del Barcellona, si è distinto negli anni per la sua dedizione alla maglia e capacità di adattarsi in più ruoli, dal centrale al terzino. L’ennesimo infortunio rischia ora di comprometterne il ruolo da protagonista nella rosa laziale.

Le parole del giocatore sui social: determinazione e voglia di tornare

Nonostante la delusione, il calciatore ha scelto di condividere il proprio stato d’animo sui social con un messaggio diretto ai tifosi: “Fa male, fa maledettamente male, ma non mollerò e vi prometto che tornerò più carico di prima. Grazie per il supporto. Forza Lazio.” Un segnale forte della sua tenacia e dell’amore per la squadra, che potrebbe rivelarsi fondamentale per affrontare questo nuovo periodo di recupero.

Prospettive future e aggiornamenti

La società biancoceleste monitora la situazione e dovrà valutare eventuali strategie di mercato per sopperire all’assenza del difensore. L’evolversi delle condizioni di Patric sarà oggetto di costanti aggiornamenti, con la speranza che possa tornare presto in gruppo.