Lazio, nuova partnership con ADAPEX INC: tutti i dettagli sulla nuova partnership tra il club biancoceleste e la società del DATRIX GROUP

La S.S. Lazio compie un passo strategico fondamentale per il suo futuro digitale e commerciale. In un’epoca in cui la presenza online e la valorizzazione dei contenuti sono cruciali per la crescita di un club, la società biancoceleste ha annunciato una partnership di altissimo livello per potenziare la sua Media Company. L’obiettivo è chiaro: ottimizzare le piattaforme digitali per offrire un’esperienza sempre migliore ai tifosi e, al contempo, massimizzare i ricavi pubblicitari.

Una partnership strategica con Adapex, partner di Google

Come annunciato in un comunicato ufficiale, la S.S. Lazio ha siglato un accordo con ADAPEX INC, una società del DATRIX GROUP e uno dei principali partner globali certificati da Google per l’editoria digitale. Questa intesa permetterà di integrare le più avanzate soluzioni di advertising programmatico, a partire dalla potente piattaforma Google Ad Manager, su tutte le properties digitali del club: il sito ufficiale sslazio.it, l’app mobile, i contenuti video on demand e i servizi di live streaming.

Ottimizzare i ricavi e valorizzare l’audience

Lo scopo principale della collaborazione è quello di ottimizzare i ricavi pubblicitari generati dai contenuti biancocelesti. Grazie alla tecnologia di ADAPEX, sarà possibile valorizzare al meglio la vasta e appassionata audience che ogni giorno segue la Lazio online, creando nuove opportunità di sviluppo. Questo accordo arriva in un momento di crescita costante per la Media Company del club, che sta registrando numeri sempre più importanti in termini di traffico e coinvolgimento.

Debutto imminente: il nuovo sistema attivo per l’amichevole con il Burnley

Il progetto è stato realizzato grazie a una lunga e accurata fase di integrazione tecnica curata dal partner Hiway e con il supporto decisivo di Infront, detentrice dei diritti digitali del club. La nuova architettura pubblicitaria non è un progetto futuro, ma una realtà imminente: il servizio sarà infatti attivo già da sabato 9 agosto, in occasione della trasmissione dell’amichevole internazionale contro il Burnley.