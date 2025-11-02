 Lazio, Dia ha le idee molto chiare: «Spero di giocare di più, segnare e aiutare la Lazio a vincere partite». Le sue dichiarazioni
Lazio Cagliari, Pisacane non ha dubbi: «Una squadra che al netto delle assenze vorrà fare bene davanti al proprio pubblico. Sul modulo...»

Fiore sulla Lazio di Sarri: «Sta facendo anche lo psicologo, la squadra ha bisogno di questa cosa per ripartire! Momento delicato»

Tare ricorda la Coppa Italia nel pre di Milan Roma: «Sfida dal sapore di derby? Ho vinto quello più importante. Allegri? Provato per la scomparsa di Galeone»

Giannichedda sicuro: «Sarri ha dato mentalità e ordine alla Lazio. Ora servono rinforzi per alzare il livello»

1 ora ago

Dia

Lazio-Cagliari, l’attaccante biancoceleste Dia ha parlato alla vigilia della sfida valida per il campionato di Serie A

Nel match program di Lazio-Cagliari è presente un’intervista a Boulaye Dia, raccolta dai microfoni ufficiali della società biancoceleste. Le sue parole:

POCHI GOL – «Cerchiamo sempre di trovare soluzioni e portare più pericoli possibili nell’area avversaria, cosa che in questo momento ci sta mancando. Dobbiamo riuscire a trovare di più la porta, a partire da noi attaccanti»

COME STAI? – «Non mi sono tirato indietro, dando sempre la mia disponibilità nonostante un piccolo problema alla caviglia. Spero di giocare di più, segnare e aiutare la Lazio a vincere partite»

