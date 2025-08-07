Lazio, senti Bazzani: «Dobbiamo tenere in considerazione per l'Europa...»

Lazio, Bazzani non ha dubbi: «Dobbiamo tenere in considerazione per l’Europa…». Le dichiarazioni dell’ex attaccante

Fabio Bazzani, ex centravanti della Lazio — con 15 presenze e 3 gol in biancoceleste tra il 2005 e il 2006 — ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi su diversi temi legati alla Serie A. Oltre ad analizzare le prospettive di Milan, Juventus, Napoli e Inter, l’ex bomber ha acceso i riflettori su una squadra che potrebbe sorprendere nella stagione 2025/26: il Como.

Il club lombardo, tornato alla ribalta dopo anni di difficoltà, sta attirando l’attenzione grazie a un progetto ambizioso e a una proprietà solida. Bazzani ha sottolineato come il Como possa rappresentare una vera e propria mina vagante nella lotta per un posto nelle competizioni europee.

Il riferimento è a Cesc Fàbregas, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, oggi figura chiave nel progetto tecnico del Como. Fàbregas, noto per la sua visione di gioco e leadership, ha scelto di investire nel club puntando su un mix di giovani talenti e giocatori di esperienza. Tra questi spicca Álvaro Morata, attaccante spagnolo con un passato alla Juventus, Real Madrid e Atlético Madrid, che potrebbe dare un contributo decisivo in termini di gol e carisma.

Il Como si presenta dunque come una squadra da monitorare attentamente. La combinazione tra una dirigenza ambiziosa, un progetto tecnico innovativo e l’arrivo di profili internazionali rende il club una possibile outsider nella corsa all’Europa League o alla Conference League.

Con l’inizio della nuova stagione alle porte, le parole di Bazzani suonano come un avvertimento per le big del campionato: sottovalutare il Como potrebbe rivelarsi un errore. Il calcio italiano, da sempre ricco di sorprese, potrebbe presto accogliere una nuova protagonista. Per gli appassionati e gli addetti ai lavori, il Como rappresenta una realtà in crescita, capace di coniugare visione strategica e qualità tecnica. Un nome da tenere d’occhio, anche in chiave fantacalcio.

PAROLE – «Le potenzialità della proprietà le conosciamo, poi sappiamo chi è Fabregas, che punta su giovani ma di personalità, ma anche esperti come Morata. Dobbiamo tenerlo in considerazione per l’Europa».