Lazio, ottima vittoria ieri. Ora serve soltanto una cosa in casa biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, Mattei: «Senza i tre punti sarebbe stato un disastro, ora serve continuità»

Stefano Mattei, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la recente e preziosa vittoria della Lazio sul campo del Genoa. Un successo che, secondo Mattei, potrebbe rappresentare la svolta per i biancocelesti, reduci da un avvio di stagione complicato e da un derby perso che aveva lasciato scorie psicologiche.

«La vittoria della Lazio contro il Genoa era fondamentale – ha dichiarato Mattei – senza quei tre punti si sarebbe parlato di un vero e proprio disastro. La squadra si sarebbe ritrovata impantanata in una classifica molto pericolosa, con il rischio concreto di perdere contatto con le posizioni che contano.»

Mattei ha poi analizzato l’aspetto tattico della partita, sottolineando l’efficacia del nuovo assetto scelto da Maurizio Sarri: «A Genova la Lazio ha mostrato un buon equilibrio. È stata una squadra che ha saputo attaccare con ordine, quasi in stile Baroni, ma che ha difeso in modo compatto come richiede Sarri. Questo 4-4-2, anche se atipico per il tecnico toscano, sembra adattarsi bene alle caratteristiche attuali della rosa.»

Il giornalista ha poi insistito sull’importanza della continuità: «Ora bisogna dare seguito a questa prestazione. La Lazio ha dimostrato di poter reagire, ma serve costanza. Non si può più permettere di alternare buone prove a cadute inspiegabili. La rosa non è lunghissima, lo sappiamo, ma con un’identità chiara può fare un buon campionato.»

Un passaggio anche sul centrocampo biancoceleste: «Guendouzi e Rovella stanno diventando sempre più centrali nel progetto tecnico. Il terzo centrocampista resta un’incognita, ma con questo sistema di gioco anche l’attacco ne trae beneficio. Castellanos, ad esempio, è più libero di muoversi, e l’inserimento di Dia ha dato una spinta importante.»

Infine, Mattei ha ricordato l’atteggiamento di Sarri nel post-partita: «Era più sereno, più convinto. Sapeva che la Lazio doveva reagire dopo il derby e l’ha fatto. Adesso l’obiettivo è costruire, partendo da questa base. La prossima gara contro il Torino sarà un ulteriore banco di prova per capire se la Lazio è davvero sulla strada giusta.»

Con i tre punti di Genova, la Lazio torna a respirare. Ma è solo il primo passo: la stagione è lunga e le sfide, a partire da Lazio-Torino, sono ancora tutte da vincere.