Lazio, Tavares a rischio: Sarri valuta le scelte per la sfida col Genoa

tavares
As Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Nuno Tavares

Lazio, in bilico il futuro di Nuno Tavares: Sarri prepara la sfida al Genoa. Le ultime sui biancocelesti

Il futuro di Nuno Tavares, terzino portoghese classe 2000 arrivato alla Lazio in prestito dall’Arsenal, è diventato uno dei temi più caldi in casa biancoceleste. L’errore commesso nel derby contro la Roma, che ha spianato la strada al gol decisivo di Lorenzo Pellegrini (centrocampista e capitano giallorosso), ha lasciato strascichi pesanti non solo sul risultato, ma anche sulla fiducia nei confronti del giocatore.

Il difensore è apparso disorientato dopo l’episodio, tanto da non reagire con la giusta determinazione. Rimproverato dai compagni in campo, Tavares è stato sostituito all’intervallo da Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, e non è ancora chiaro se abbia lasciato lo stadio Olimpico anzitempo o se sia rimasto negli spogliatoi fino al termine della gara.

La scelta di Sarri in vista del Genoa

Nelle prossime ore Sarri dovrà sciogliere un nodo cruciale: chi schierare titolare sulla corsia mancina nella sfida contro il Genoa. Le opzioni sono due: rilanciare Luca Pellegrini, terzino italiano classe 1999 cresciuto nella Roma e subentrato con buona personalità nel derby, oppure concedere una nuova chance a Tavares, nella speranza che possa riscattarsi e ritrovare fiducia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore toscano è consapevole di non poter permettersi di “perdere” nessun elemento della rosa. Per questo motivo, la gestione del caso Tavares sarà improntata all’equilibrio: evitare di accentuare le tensioni interne e mantenere lo spogliatoio compatto.

Dall’exploit iniziale al calo di rendimento

Solo un anno fa Nuno Tavares aveva conquistato i tifosi laziali con le sue accelerazioni e la capacità di servire assist preziosi: ben otto nei primi due mesi con la maglia biancoceleste. Un impatto devastante che aveva fatto sognare i sostenitori. Tuttavia, i problemi fisici e la mancanza di continuità hanno progressivamente spento la sua brillantezza.

Oggi il portoghese si trova davanti a un bivio: riconquistare la fiducia dell’ambiente o rischiare di scivolare ai margini del progetto tecnico. Molto dipenderà dalla decisione di Sarri contro il Genoa, una scelta che potrebbe rappresentare un segnale forte sul futuro del terzino.

