Lazio, Nuno Tavares brilla: da equivoco tattico a risorsa chiave per Sarri? Le ultime

Lazio, Nuno Tavares brilla: da equivoco tattico a risorsa chiave per Sarri? Le ultimissime sui biancocelesti

Una prestazione convincente contro l’Avellino ha messo in luce il potenziale di Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese classe ’00, arrivato in estate dopo le esperienze con Marsiglia e Arsenal. Nonostante le parole iniziali di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio noto per la sua meticolosa visione tattica, che aveva ammesso qualche perplessità (“Nuno non è tatticamente come pensavo”), la risposta è arrivata dal campo.

Fisicità dominante e inserimenti continui

Nel test amichevole di Formello, il binario sinistro composto da Tavares e Mattia Zaccagni, ala offensiva e nuovo capitano biancoceleste, ha offerto spunti interessanti. Tavares si è dimostrato propositivo, con accelerazioni e sovrapposizioni costanti, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. La sua forza fisica, già evidente ai tempi della Ligue 1 e della Premier League, potrebbe rappresentare un fattore decisivo nella Lazio di Sarri.

Il ruolo del tecnico e i precedenti illustri

Sarri, ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus, ha già dimostrato di saper valorizzare esterni difensivi dalle caratteristiche diverse. Faouzi Ghoulam, terzino algerino potente e dinamico, e Mario Rui, più tecnico e ordinato, sono esempi di come il tecnico toscano sappia modellare il gioco sulle qualità individuali. Anche Marcos Alonso al Chelsea, pur non esplosivo fisicamente, brillava grazie alla visione e al piede educato. Tavares, pur con limiti nella lettura tattica, può diventare un’arma micidiale se integrato correttamente nel sistema Sarriano.

Un nuovo inizio per il terzino portoghese

Criticato ancor prima di indossare la maglia biancoceleste, Tavares potrebbe sorprendere tutti. Se il suo fisico lo assisterà per un’intera stagione, ha le carte in regola per essere il motore della fascia sinistra e contribuire con assist e progressioni. Un cambio di rotta che può trasformare un presunto “problema tattico” in uno dei punti di forza della Lazio 2025.