Lazio: numeri importanti per la Lazio in difesa, ma l’attacco sta faticando. I biancocelesti devono cambiare passo nel reparto offensivo

Lazio, Provedel ritrova la sua forma: la difesa torna il punto di forza. Sull’attacco ci sono ancora diversi problemi da risolvere

La Lazio ritrova solidità, sicurezza e un protagonista assoluto tra i pali: Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste è tornato quello decisivo della scorsa stagione, simbolo di affidabilità e determinazione. A Bergamo, contro l’Atalanta, il numero 94 ha sfoderato una prestazione da campione, negando il gol a Lookman e respingendo con sicurezza ogni offensiva nerazzurra. Un ritorno al top che segna anche la rinascita del reparto difensivo della Lazio, spesso messo sotto accusa nelle prime giornate di campionato.

Ironia della sorte, proprio al Gewiss Stadium Provedel aveva perso il posto ad aprile scorso, quando Maurizio Sarri aveva deciso di lanciare Mandas. Oggi, invece, la sua prova monumentale sancisce la ritrovata fiducia e l’efficacia della “cura Nenci-Sarri”. Il lavoro quotidiano con il preparatore dei portieri Adriano Nenci, unito alla fiducia del tecnico, ha restituito alla Lazio un portiere in pieno controllo dei propri mezzi, capace di trasmettere sicurezza all’intero reparto arretrato.

Con il pareggio di Bergamo, Provedel ha collezionato la terza porta inviolata stagionale dopo quelle ottenute contro Verona e Genoa. Un dato tutt’altro che marginale: i tre clean sheet valgono da soli sette degli otto punti attualmente conquistati in classifica dalla Lazio, confermando che la solidità difensiva resta la chiave per risalire la china dopo un avvio difficile.

La nuova Lazio di Sarri sta dunque cercando la propria identità a partire dal basso, riscoprendo nel muro difensivo il suo principale punto di forza. Tuttavia, restano preoccupanti i numeri offensivi: i biancocelesti non hanno segnato in quattro delle prime sette partite di campionato, un dato che non si vedeva da oltre vent’anni. L’ultima volta era accaduto nelle stagioni 2001/02 e 1993/94, segno che la sterilità offensiva è un problema su cui lavorare con urgenza.

Nonostante le difficoltà in attacco, la Lazio mostra segnali di crescita mentale e tattica. La compattezza ritrovata, la concentrazione difensiva e il carisma di Provedel rappresentano i pilastri su cui costruire la risalita. Con una retroguardia tornata solida e un portiere in stato di grazia, la squadra di Sarri può guardare al futuro con rinnovata fiducia.

La Lazio riparte dunque dalle sue certezze: difesa, organizzazione e spirito di squadra.