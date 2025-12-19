Lazio, Noslin ci sarà? Ecco come si evolverà l'attacco biancoceleste considerando il prossimo match - Lazio News 24

Lazio, Noslin e quella che sarà l’evoluzione dell’attacco biancoceleste. La situazione

La Lazio si prepara alla prossima sfida con una formazione ancora condizionata dalle assenze, ma con alcune buone notizie dallo staff medico. Noslin, fermo ieri per febbre, ha completato la rifinitura odierna e sarà convocato, restando però in ballottaggio con Pedro per la fascia sinistra. Maurizio Sarri valuta anche un’opzione più conservativa: schierare Tavares alto davanti a Pellegrini, soluzione che darebbe maggiore copertura difensiva. Noslin potrebbe comunque partire dall’inizio o essere sganciato in corsa come centravanti, a seconda delle scelte del tecnico.

L’emergenza per la Lazio è evidente: infortuni (Isaksen e Rovella), squalifiche (Zaccagni e Basic), calciatori impegnati in Coppa d’Africa (Dele-Bashiru e Dia) e giocatori esclusi dalla lista per il campionato (Hysaj e Gigot) limitano le opzioni di Sarri. Una nota positiva arriva dal ritorno di Gila, squalificato nell’ultimo match, che dovrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa accanto a Romagnoli. Anche Pellegrini e Marusic confermano le fasce, mentre Provedel rimane il portiere inamovibile, pronto a cercare un nuovo clean-sheet.

A centrocampo, con Basic fermato dal giudice sportivo, spazio a Vecino come mezzala sinistra nel terzetto completato da Guendouzi intermedio e Cataldi regista. Belahyane resta un’alternativa in panchina.

In attacco, il tridente dovrebbe vedere Cancellieri e Castellanos a supporto di Noslin, oppure variazioni con Pedro o Tavares in funzione più offensiva.

Formazione probabile della Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Tavares, Belahyane, Pedro. Allenatore: Sarri.

Nonostante le difficoltà, la Lazio punta a gestire le assenze con equilibrio e a confermare solidità difensiva e qualità offensiva, per mantenere continuità di risultati in questa fase delicata della stagione.

