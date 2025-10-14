Lazio in Nazionale: record assoluto per Hysaj, mentre Nuno Tavares… Come sono andati i due biancocelesti impegnati con le rispettive selezioni

Una sosta per le nazionali dai due volti per i giocatori della Lazio impegnati in giro per l’Europa, tra chi festeggia un record storico e chi deve fare i conti con un’amara delusione finale.

La copertina se la prende di diritto Elseid Hysaj, che entra ufficialmente nella storia del calcio albanese. Il terzino biancoceleste ha infatti vissuto giorni da incorniciare: prima ha eguagliato a quota 93 presenze una leggenda ed ex laziale come Lorik Cana, poi lo ha definitivamente superato, diventando il giocatore con più apparizioni di tutti i tempi con la maglia dell’Albania. Il momento del sorpasso è avvenuto nella partita contro la Giordania: Hysaj è subentrato al 77′ minuto sul risultato di 3-1 per la sua squadra, guidata dal commissario tecnico Sylvinho. La partita si è poi conclusa con una vittoria per 4-2, rendendo la festa per il record personale del difensore ancora più dolce e completa. Un traguardo prestigioso che certifica la sua longevità e la sua importanza per la nazionale.

Decisamente meno lieta è stata la serata per il suo compagno di club, Nuno Tavares. Impegnato con il suo Portogallo, il terzino ha vissuto una vera e propria beffa nei minuti finali della sfida contro l’Ungheria. Quando la vittoria sembrava ormai in pugno per la squadra di Cristiano Ronaldo, è arrivata la doccia fredda: una prodezza del centrocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai, ha fissato il risultato sul 2-2 proprio allo scadere, regalando ai magiari un pareggio ormai insperato. Una delusione cocente per i lusitani, con Tavares che si trovava in campo proprio in quel frangente, essendo subentrato da una decina di minuti, al 79′, al posto di Nuno Mendes.

Leggi anche: Italia ai playoff Mondiali: le possibili avversarie degli Azzurri. Spettro Svezia