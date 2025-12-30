Lazio-Napoli, l'Olimpico si prepara alla grande per la sfida contro i Campioni d'Italia. La situazione attuale - Lazio News 24

Lazio-Napoli: l’Olimpico si veste a festa per il big match di gennaio. La situazione attuale

Il 2026 del calcio italiano si apre con un appuntamento cerchiato in rosso sul calendario: la sfida Lazio-Napoli. Per la formazione di Maurizio Sarri si tratta di un inizio d’anno letteralmente col botto, considerando che le ultime due gare del girone d’andata si disputeranno allo Stadio Olimpico nel giro di appena tre giorni. Questo doppio turno casalingo, che vedrà i biancocelesti opposti prima agli azzurri e poi alla Fiorentina, rappresenta uno snodo cruciale capace di indirizzare in modo deciso l’intera stagione.

Il confronto Lazio-Napoli è in programma domenica 4 gennaio alle ore 12:30. Nonostante l’orario insolito del “lunch match”, l’attesa nella Capitale è altissima. Come riportato dal Corriere dello Sport, le previsioni per Lazio-Napoli parlano di una cornice di pubblico imponente: sono infatti attesi oltre 45 mila spettatori, un dato significativo se si tiene conto delle restrizioni previste per i sostenitori ospiti residenti in Campania.

L’entusiasmo per Lazio-Napoli trova conferma nei numeri della prevendita. Alla data del 29 dicembre, erano già stati staccati circa 8.500 tagliandi, che vanno a sommarsi ai 26 mila abbonati che hanno già garantito il proprio posto in tribuna e curva. Attualmente, la quota di presenze sicure per il match Lazio-Napoli ha già toccato le 34.500 unità. A questa cifra vanno aggiunti i circa 4 mila “Aquilotti” che, come di consueto nei grandi eventi, non vengono conteggiati nei dati preliminari ma eserciteranno il proprio diritto di prelazione. Tutto è pronto, dunque, per una domenica di grande calcio: Lazio-Napoli non sarà solo una sfida tattica tra Sarri e Conte, ma un vero spettacolo di pubblico pronto a spingere le rispettive ambizioni d’alta classifica.

