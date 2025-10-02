 Lazio, Milinkovic di nuovo in Italia. Ecco il motivo - FOTO
Lazio, Milinkovic di nuovo in Italia. Ecco il motivo - FOTO

Lazio, Milinkovic di nuovo in Italia. Ecco il motivo – FOTO

2 ore ago

Lazio, Milinkovic di nuovo in Italia. Ecco il motivo del blitz dell’ex centrocampista biancoceleste in quel di Napoli – FOTO

Una serata speciale al Diego Armando Maradona. Tra i tanti tifosi in tribuna per la sfida di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona, ce n’era uno d’eccezione: Sergej Milinković-Savić. L’ex stella della Lazio che , per una notte, si è presentato a Fuorigrotta in una veste inedita, quella di semplice tifoso e, soprattutto, di fratello orgoglioso.

L’obiettivo del suo ritorno a Napoli non era il campo, ma sostenere suo fratello Vanja, neo portiere della squadra di Antonio Conte. Una presenza che non è passata inosservata. Prima di dirigersi allo stadio, il “Sergente” si è concesso un pranzo nel suggestivo borgo di Marechiaro, presso il noto ristorante “Da Cicciotto”, godendosi una giornata da turista nella città che per anni ha sfidato da avversario.

Poi, in serata, si è accomodato in tribuna per vivere da spettatore le emozioni della Champions. E le emozioni non sono mancate. La sua serata è culminata al 94′ minuto, quando il fratello Vanja si è reso protagonista di una parata decisiva che ha salvato il risultato per il Napoli. L’esultanza di Sergej, un misto di gioia e liberazione per il fratello, ha raccontato una storia di affetto che va oltre ogni rivalità sportiva.

