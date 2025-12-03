Lazio Milan, cosa succederà in caso di parità ai tempi regolamentari? Ecco come proseguirà la partita

Lazio Milan, in caso di parità ai tempi regolamentari non si andrà ai supplementari. Come successo al Napoli, saranno i rigori a decidere il match

Poco più di 24 ore separano i tifosi dall’atteso match di Coppa Italia tra Lazio e Milan, in programma giovedì 4 dicembre alle 21:00 all’Olimpico. Dopo essersi affrontate appena cinque giorni fa in campionato, le due squadre si ritrovano ora per il debutto nella competizione che, negli ultimi anni, ha subito alcune modifiche nel suo formato.

Per Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri si tratta di un incontro delicato: entrambe le squadre vogliono proseguire il cammino in Coppa Italia e mettere in mostra la propria forza. La sfida Lazio Milan promette spettacolo, dato che le due formazioni arrivano a questo appuntamento con motivazioni diverse ma con la stessa ambizione: avanzare agli ottavi e, perché no, sognare la vittoria finale.

Una delle novità del regolamento riguarda la gestione dei tempi in caso di parità. Nel match tra Lazio e Milan, infatti, se al termine dei 90 minuti regolamentari il punteggio dovesse rimanere in equilibrio, non verranno disputati i tempi supplementari. Si passerà direttamente ai calci di rigore, una scelta che aumenta la tensione e il rischio di sorprese. Questo approccio vale per i primi turni della Coppa Italia, mentre dalle semifinali in poi la situazione cambia: in caso di parità, si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, e solo successivamente, se necessario, si ricorrerà ai rigori. La stessa regola sarà applicata anche alla finale, aumentando l’importanza di ogni gol segnato nei minuti regolamentari.

Per la Lazio, la partita contro il Milan rappresenta una grande occasione per riscattare eventuali errori del recente incontro di campionato e dimostrare davanti al proprio pubblico di poter competere ad alti livelli anche in Coppa Italia. Per il Milan, invece, il confronto con la Lazio è un test importante per valutare la propria solidità difensiva e la capacità di gestire partite ad alta intensità contro squadre competitive.

La sfida Lazio Milan non è solo un appuntamento sportivo, ma anche un evento che accende l’entusiasmo dei tifosi di entrambe le squadre. L’Olimpico si prepara a ospitare una serata di grande calcio, tra emozioni, tattiche e colpi di scena che potrebbero decidere il futuro delle due squadre nella competizione. Con le modifiche al regolamento e l’alta posta in gioco, ogni minuto del match sarà fondamentale, rendendo la partita ancora più avvincente e imprevedibile.

Lazio Milan, cosa succederà in caso di parità ai tempi regolamentari? Ecco come proseguirà la partita 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.