Lazio Milan Primavera, termina 1-1 il match della decima giornata: Munoz illude, poi Scotti sigla il pari

Lazio Milan Primavera, la squadra di Punzi interrompe la serie negativa e torna a fare punti grazie al portiere Bosi

La Lazio Primavera torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive, strappando un pareggio per 1-1 contro il Milan nella 10ª giornata del campionato Primavera 1. Al Fersini di Formello, la squadra di Stefano Punzi ha offerto una prestazione generosa ma a tratti discontinua, mostrando buone trame offensive ma anche qualche disattenzione difensiva che ha rischiato di costare cara.

L’inizio è stato promettente: al 9’ minuto, il solito Munoz ha firmato l’1-0 con un guizzo sotto porta che ha illuso i biancocelesti. Il vantaggio, però, è durato poco. Al 16’, infatti, Scotti ha riportato in equilibrio il risultato, sfruttando un’incertezza difensiva laziale. Il Milan ha poi sfiorato il sorpasso su calcio di rigore, concesso dopo un fallo ingenuo in area. A salvare la Lazio ci ha pensato Bosi, che ha ipnotizzato Mancioppi, respingendo il penalty e riscattando un precedente errore che aveva portato al pari rossonero.

Nel secondo tempo, il tecnico Punzi ha provato a dare più spinta inserendo Pernaselci, Calvani e successivamente Montano e Marinaj, ma il Milan ha difeso con ordine e chiuso bene gli spazi. Le due squadre hanno lottato fino all’ultimo, ma senza riuscire a trovare il gol del sorpasso.

Con questo pareggio, la Lazio sale a 11 punti in classifica, interrompendo la mini-crisi di risultati e ritrovando fiducia in vista dei prossimi impegni. Da segnalare la buona prova di Sana Fernandes, sempre pericoloso nei duelli offensivi, e la solidità del portiere Bosi, autentico protagonista del match.

