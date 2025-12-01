Lazio Milan, i numeri contro i rossoneri in Coppa Italia: ecco tutti i precedenti della sfida

Lazio Milan, storia e statistiche in Coppa Italia: ecco i precedenti che raccontano la rivalità tra le due squadre

Gli ottavi di finale mettono di fronte due storiche protagoniste del calcio italiano: la Lazio di Sarri e il Milan di Allegri. Una sfida che vale l’accesso ai quarti e che riaccende una rivalità ricca di precedenti e statistiche da raccontare.

I biancocelesti scendono in campo negli ottavi di finale con l’obiettivo di confermare il loro percorso e di ribaltare i numeri che, in Coppa Italia, hanno spesso sorriso ai rossoneri.

I NUMERI – La squadra di Sarri si prepara ad affrontare il Milan.

Una partita che vede i numeri in equilibrio: su 7 gare di Coppa Italia in casa infatti, i biancocelesti hanno vinto 3 volte, l`ultima per 4-0 nel febbraio 2004.

Completano il dato 2 pareggi (manca dallo 0-0 del febbraio 2018, gara vinta poi ai rigori dai rossoneri) e altrettante sconfitte (la più recente è il 2-3 del gennaio 2002). Sono inoltre 13 i gol realizzati dai capitolini, contro i 7 dei meneghini.

Precedenti totali: 21 (7 vittorie Lazio, 5 pareggi, 9 vittorie Milan)

Passaggi del turno: 7 Lazio, 6 Milan

Ultima vittoria Lazio: 0-1 (24.04.2019)

Ultima vittoria Milan: 4-0 (09.02.2022)

Ultimo pareggio: 0-0 (28.02.2018)

Gol totali Lazio: 28

Gol totali Milan: 28

Capocannoniere della sfida: Stefano Fiore – Javi Moreno 3 gol

Vittorie con più gol realizzati in Coppa Italia all`Olimpico: 4-0 Lazio (2004) – 2-3 Milan (2002)

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

