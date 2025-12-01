 Lazio Milan, i numeri contro i rossoneri in Coppa Italia: ecco tutti i precedenti della sfida
Connect with us

Coppa Italia News

Lazio Milan, i numeri contro i rossoneri in Coppa Italia: ecco tutti i precedenti della sfida

Coppa Italia News

Lazio Milan, ecco chi sarà l'arbitro della sfida di Coppa Italia: è ufficiale la designazione

Coppa Italia News

Coppa Italia, Lazio Milan: la probabile formazione e i possibili cambi di Sarri

Coppa Italia News

Coppa Italia, Pulisic verso il rientro: le ultime sulle sue condizioni prima della Lazio

Coppa Italia News

Lazio Milan, sfida di Coppa Italia dal sapore di rivincita: atmosfera infuocata all’Olimpico

Coppa Italia

Lazio Milan, i numeri contro i rossoneri in Coppa Italia: ecco tutti i precedenti della sfida

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

milan lazio rabiot guendouzi

Lazio Milan, storia e statistiche in Coppa Italia: ecco i precedenti che raccontano la rivalità tra le due squadre

Gli ottavi di finale mettono di fronte due storiche protagoniste del calcio italiano: la Lazio di Sarri e il Milan di Allegri. Una sfida che vale l’accesso ai quarti e che riaccende una rivalità ricca di precedenti e statistiche da raccontare.

I biancocelesti scendono in campo negli ottavi di finale con l’obiettivo di confermare il loro percorso e di ribaltare i numeri che, in Coppa Italia, hanno spesso sorriso ai rossoneri.

I NUMERI – La squadra di Sarri si prepara ad affrontare il Milan.

Una partita che vede i numeri in equilibrio: su 7 gare di Coppa Italia in casa infatti, i biancocelesti hanno vinto 3 volte, l`ultima per 4-0 nel febbraio 2004.

Completano il dato 2 pareggi (manca dallo 0-0 del febbraio 2018, gara vinta poi ai rigori dai rossoneri) e altrettante sconfitte (la più recente è il 2-3 del gennaio 2002). Sono inoltre 13 i gol realizzati dai capitolini, contro i 7 dei meneghini.

Precedenti totali: 21 (7 vittorie Lazio, 5 pareggi, 9 vittorie Milan)

Passaggi del turno: 7 Lazio, 6 Milan

Ultima vittoria Lazio: 0-1 (24.04.2019)

Ultima vittoria Milan: 4-0 (09.02.2022)

Ultimo pareggio: 0-0 (28.02.2018)

Gol totali Lazio: 28

Gol totali Milan: 28

Capocannoniere della sfida: Stefano Fiore – Javi Moreno 3 gol

Vittorie con più gol realizzati in Coppa Italia all`Olimpico: 4-0 Lazio (2004) – 2-3 Milan (2002)

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.