 Lazio Milan, Sarri: «Le tre partite in una settimana sono un problema visti i diversi infortuni. VAR? Propongo una cosa per far decidere l'arbitro in tranquillità»
Connect with us

News

Lazio Milan, Sarri: «Le tre partite in una settimana sono un problema visti i diversi infortuni. VAR? Propongo una cosa per far decidere l'arbitro in tranquillità»

News

Lazio, turnover importante in vista della Coppa Italia? Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni

News

Zaccagni, sanzionato e multato dal Giudice Sportivo dopo Milan Lazio: il motivo di questa decisione

News

Dele Bashiru, la convocazione per la Coppa d'Africa è sempre più vicina: la decisione del ct della Nigeria è ufficiale

News

Giudice Sportivo Lazio, la decisione su Guendouzi dopo la protesta contro Collu nel finale della sfida di San Siro

News

Lazio Milan, Sarri: «Le tre partite in una settimana sono un problema visti i diversi infortuni. VAR? Propongo una cosa per far decidere l’arbitro in tranquillità»

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

sarri

Lazio Milan, Maurizio Sarri presenta la delicata sfida di Coppa Italia. Le parole del tecnico biancoceleste in vista della partita dell’Olimpico

Maurizio Sarri ha presentato ai microfoni di SportMediaset la delicata sfida di Coppa Italia contro il Milan. Le parole del tecnico biancoceleste.

SFIDA DI COPPA ITALIA – «Bene nel primo tempo in campionato, poi dopo il gol abbiamo sbandato. In una fase simile tre partite sono un problema, ma faremo un sacrificio e proveremo anche chi è stato fermo per infortunio. La formula non mi piace, ma giocheremo turno per turno senza progetti a lungo termine».

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

VAR – «Dobbiamo dimenticare tutto e ripartire. Io suggerisco di non mettere la postazione vicino alle panchine perché la decisione deve essere presa in tranquillità».

MERCATO – «Ci sono diverse cose da verificare. Per noi sarà decisivo quello di giugno. A gennaio capiremo se sarà libero o a zero. Noi in questo momento non possiamo fare a meno di nessuno».

Quote Lazio Milan
Lazio Milan, Sarri: «Le tre partite in una settimana sono un problema visti i diversi infortuni. VAR? Propongo una cosa per far decidere l'arbitro in tranquillità» 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.