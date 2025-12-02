Lazio Milan, Sarri: «Le tre partite in una settimana sono un problema visti i diversi infortuni. VAR? Propongo una cosa per far decidere l’arbitro in tranquillità»

Lazio Milan, Maurizio Sarri presenta la delicata sfida di Coppa Italia. Le parole del tecnico biancoceleste in vista della partita dell’Olimpico

Maurizio Sarri ha presentato ai microfoni di SportMediaset la delicata sfida di Coppa Italia contro il Milan. Le parole del tecnico biancoceleste.

SFIDA DI COPPA ITALIA – «Bene nel primo tempo in campionato, poi dopo il gol abbiamo sbandato. In una fase simile tre partite sono un problema, ma faremo un sacrificio e proveremo anche chi è stato fermo per infortunio. La formula non mi piace, ma giocheremo turno per turno senza progetti a lungo termine».

VAR – «Dobbiamo dimenticare tutto e ripartire. Io suggerisco di non mettere la postazione vicino alle panchine perché la decisione deve essere presa in tranquillità».

MERCATO – «Ci sono diverse cose da verificare. Per noi sarà decisivo quello di giugno. A gennaio capiremo se sarà libero o a zero. Noi in questo momento non possiamo fare a meno di nessuno».

