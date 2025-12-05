 Braglia analizza: «La Lazio ha una difesa granitica»
Connect with us

Hanno Detto

Braglia analizza il match dei biancocelesti: «La Lazio ha una difesa granitica, il Milan ha dei dubbi. Allegri in biancoceleste? Non con questa squadra»

Hanno Detto

Marelli a Radio Sportiva risponde alla proposta di Sarri! L'ex arbitro: «Se è fattibile? In Germania è così! Posso dirvi che questa è già sul tavolo della Lega, ma manca questo»

Hanno Detto

Agostinelli sicuro: «Lazio molto brava, passaggio del turno meritato. Ora il Bologna deve preoccuparsi, ma andare in Europa resta molto complicato»

Hanno Detto

Orlando ammette: «Il Milan rimane da scudetto, ma la Lazio ha vinto meritatamente. Gila è un giocatore che prenderei subito. La difesa dei rossoneri è inferiore»

Hanno Detto

Saurini racconta: «Ho fatto una discreta carriera, forse avrei potuto fare qualcosa in più, ma sono fiero. Ho girato piazze importanti»

Hanno Detto

Braglia analizza il match dei biancocelesti: «La Lazio ha una difesa granitica, il Milan ha dei dubbi. Allegri in biancoceleste? Non con questa squadra»

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Allegri

Lazio Milan in Coppa Italia, Simone Braglia analizza il match dei biancocelesti: «Difesa granitica. Allegri a Roma? Non con questa squadra»

L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la vittoria della Lazio contro il Milan in Coppa Italia, elogiando la solidità difensiva della squadra biancoceleste e criticando le performance della formazione rossonera.

SULLA DIFFERENZA TRA LAZIO E MILAN – «Allegri alla Lazio? Non ci sarebbe mai andato con questa squadra. La Lazio dietro è molto più granitica comunque, il dubbio che ho sul Milan è relativo alle condizioni di alcuni giocatori fondamentali».

SUL MILAN E MAIGNAN – «Qualche spiffero dietro c’è, Maignan spero rimanga così fino alla fine ma se il portiere è sempre il migliore in campo… Ci sono alcuni giocatori che non sono da Milan».

La vittoria della Lazio contro il Milan in Coppa Italia ha suscitato il commento di Simone Braglia, che ha lodato la solidità difensiva dei biancocelesti e sollevato dubbi sulle condizioni fisiche e sul livello di alcuni giocatori del Milan. La squadra di Sarri ha dimostrato una difesa impenetrabile, mentre il Milan ha evidenziato delle criticità che potrebbero influenzare il suo cammino in campionato e in Coppa.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.