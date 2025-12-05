Braglia analizza il match dei biancocelesti: «La Lazio ha una difesa granitica, il Milan ha dei dubbi. Allegri in biancoceleste? Non con questa squadra»

Lazio Milan in Coppa Italia, Simone Braglia analizza il match dei biancocelesti: «Difesa granitica. Allegri a Roma? Non con questa squadra»

L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la vittoria della Lazio contro il Milan in Coppa Italia, elogiando la solidità difensiva della squadra biancoceleste e criticando le performance della formazione rossonera.

SULLA DIFFERENZA TRA LAZIO E MILAN – «Allegri alla Lazio? Non ci sarebbe mai andato con questa squadra. La Lazio dietro è molto più granitica comunque, il dubbio che ho sul Milan è relativo alle condizioni di alcuni giocatori fondamentali».

SUL MILAN E MAIGNAN – «Qualche spiffero dietro c’è, Maignan spero rimanga così fino alla fine ma se il portiere è sempre il migliore in campo… Ci sono alcuni giocatori che non sono da Milan».

