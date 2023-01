Lazio-Milan, dalle ore 16.00 di venerdì 13 gennaio saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato all’Olimpico

Tramite un comunicato la S.S.Lazio annuncia la vendita dei tagliandi per la diciottesima gara di campionato tra Lazio e Milan

COMUNICATO– «PRELAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO:

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell’abbonamento Aquilotto, non hanno diritto a

questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto ai prezzi indicati nella tabella, nel seguente periodo:

– dalle ore 16:00 di venerdi 13 gennaio, fino alle ore 24:00 di lunedi 16 gennaio.

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card o sull’abbonamento tradizionale (sempre di 12 cifre)»

