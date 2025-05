Lazio, Mezzaroma e Lotito sull’importanza del supporto alle donne: «Fieri di aver aperto le porte a un evento di tale portata»

Lazio, le parole di Mezzaroma e di Lotito sull’evento dedicato all’assistenza alle donne: ecco le parole del Presidente biancoceleste

Non solo l’Inter nel mirino, ma arrivano novità importanti dagli ambienti biancocelesti. Evento importantissimo quest’oggi tra le mura di Formello dove la Lazio Women non ha solo dato spettacolo disputando un’amichevole contro la Nazionale Italiana Parlamentari, ma ha anche puntato i fari sulla sensibilizzazione ad un argomento molto, molto importante.

Quest’oggi ha infatti avuto luogo l’evento “Noi ci mettiamo la faccia non le mani”, dove hanno preso parola anche il presidente Lotito e la presidente della fondazione S.S. Lazio Cristina Mezzaroma sulla violenza sulle donne. Le parole:

LOTITO – «Siamo fieri di aver aperto le porte della nostra casa a un evento di tale portata. Come Presidente della S.S. Lazio sono custode di una tradizione ultracentenaria insignita da oltre un secolo del titolo di Ente Morale, un’onorificenza che abbiamo l’onere e l’onore di tramutare in iniziative concrete capaci di rispondere ai vari bisogni della comunità.»

MEZZAROMA – «Forse noi donne per una serie di ragioni molto complesse abbiamo paura, ma dovremo essere aiutate e l’Onorevole Semenzato si impegna quotidianamente per aiutare le donne. Il primo schiaffo deve essere l’ultimo, ma serve il supporto della società civile, degli uomini, delle istituzioni e di tutte le forze dell’ordine che già fanno molto ma forse ci dovrebbero dare un po’ più di ascolto. La Lazio nel suo piccolo o nel suo grande cerca di fare qualcosa, ha questo progetto che non chiamo utopia. Forse non sarà oggi, ma tra qualche tempo magari la Lazio potrà fare scuola.»

IMPEGNO – «L’impegno della Lazio non finisce qui, abbiamo introdotto la rubrica ‘ente morale’ sui canali ufficiali. Dopo la giornata della violenza contro le donne ho fatto la panchina rossa a Formello, è venuta una donna che è stata salvata dal figlio a testimoniare. Ho chiamato il Senatore Michela Biancofiore, che generosamente mi ha messo in contatto con l’Onorevole Semenzato che è Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio ed è intervenuta sui canali ufficiali biancocelesti. Abbiamo poi dato seguito, le idee devono andare oltre, non può esserci solo una giornata per la violenza contro le donne, bisogna lavorare tutti i giorni.»