Lazio, Maurizio Sarri spinge per l'acquisto di quel giocatore. Ecco la situazione in vista di gennaio - Lazio News 24

Lazio, Maurizio Sarri spinge per l'acquisto di quel giocatore. Ecco la situazione in vista di gennaio

Lazio osserva Aaron Martin: possibile rinforzo per la fascia sinistra. Ecco la situazione attuale

In vista della sessione invernale di mercato, la Lazio monitora con attenzione la situazione di Aaron Martin, terzino sinistro del Genoa classe 1997, il cui contratto scade a giugno. Il giocatore, reduce da un’ottima stagione, spera di ritrovare spazio sotto la guida del nuovo allenatore del Grifone, Daniele De Rossi, ma le circostanze attuali potrebbero spingerlo a considerare un trasferimento già a gennaio. La Lazio resta vigile e pronta a muoversi se si presenteranno le condizioni giuste.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri aveva individuato nella fascia sinistra un’area da rinforzare, e il nome di Aaron Martin era emerso tra i principali candidati. La richiesta del tecnico biancoceleste era chiara: serviva un terzino capace di garantire qualità difensiva, rapidità nelle ripartenze e affidabilità nella costruzione del gioco dalle retrovie. Martin, con il suo passato recente e la capacità di inserirsi in entrambe le fasi, risponde perfettamente a questo profilo.

Tuttavia, in questo avvio di stagione, la situazione al Genoa è cambiata. Il giocatore non è più un titolare inamovibile per l’allenatore Vieira, e questo potrebbe accelerare la decisione di cambiare aria. La Lazio, già attenta alle dinamiche del mercato, segue con interesse ogni sviluppo: l’arrivo di Martin potrebbe rappresentare un rinforzo importante, sia in ottica titolare sia per garantire maggiore profondità alla rosa, soprattutto considerando il calendario fitto e gli impegni sia in campionato sia nelle coppe.

La valutazione del trasferimento non dipenderà solo dalle qualità tecniche del giocatore, ma anche dalla volontà del Genoa di trovare un accordo a gennaio, in modo da evitare di perderlo a parametro zero a giugno. La Lazio potrebbe approfittare di questa finestra di mercato per assicurarsi un profilo già pronto a integrarsi rapidamente nello scacchiere tattico di Sarri.

Martin rappresenterebbe inoltre un’opzione importante in caso di infortuni o cali di rendimento dei titolari sulla fascia sinistra. La società biancoceleste, in vista del prosieguo della stagione, punta a costruire una squadra equilibrata e competitiva, in grado di lottare su più fronti.

In conclusione, la Lazio osserva con attenzione la situazione di Aaron Martin. Il terzino spagnolo, tra la necessità di ritrovare continuità e la possibilità di un trasferimento, potrebbe diventare una pedina strategica per Sarri. Il mercato di gennaio potrebbe rappresentare il momento giusto per concretizzare un’operazione che rafforzerebbe ulteriormente la rosa biancoceleste.

