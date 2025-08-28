 Mattei chiaro: «Lazio, bisogna svegliarsi! Siamo fuori dall'elite del calcio. Ecco perché» - Lazio News 24
Mattei chiaro: «Lazio, bisogna svegliarsi! Siamo fuori dall'elite del calcio. Ecco perché»

2 giorni ago

Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Cancellieri

Lazio, Mattei analizza la crisi: «Siamo fuori dall’élite, serve una scossa». La situazione

Il giornalista e noto tifoso biancoceleste Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimere la propria opinione sul momento complicato che sta vivendo la Lazio. Dalla gestione societaria al mercato, passando per la situazione di alcuni giocatori chiave e l’imminente sfida contro il Verona, Mattei non ha usato mezzi termini nel descrivere la realtà del club capitolino.

Mattei: «Il problema è gestionale, la Lazio è ferma»

Uno dei temi più caldi sollevati da Mattei riguarda la strategia societaria in fase di mercato. «Perché Basic e Hysaj dovrebbero accettare un prolungamento annuale solo per spalmarne l’ingaggio e sperare in una nuova proposta di prestito con obbligo di riscatto? In pratica, lavorerebbero il doppio per guadagnare la stessa cifra», ha dichiarato il giornalista. «La Lazio ha venduto un solo giocatore quest’estate e chi è rimasto ha ingaggi troppo alti, bloccando di fatto il mercato in entrata».

Questa staticità, secondo Mattei, è il riflesso di un approccio poco ambizioso: «La Lazio rischia seriamente di scomparire dal calcio internazionale. Non è disfattismo, ma realismo. Le altre squadre si sono rinforzate. Al momento, ci sono almeno sette squadre superiori: Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma, Bologna e Fiorentina. L’Atalanta è forse l’unica con cui si può competere davvero».

Il nodo Fabiani e il ruolo di Lotito

Mattei ha poi affrontato il tema dirigenziale, concentrandosi sul futuro del direttore sportivo Fabiani, il cui contratto è in scadenza a giugno. «Fabiani ha già detto che potrebbe lasciare se non si verificassero alcune condizioni. A oggi, quasi tutti opterebbero per un mancato rinnovo, tranne uno: il presidente Lotito».

Un passaggio chiave, che mette in luce come il vertice societario sia sempre più isolato nelle sue decisioni, con una visione che non sembra più allineata alle esigenze di crescita della Lazio.

Verso Lazio-Verona: «Serve una reazione»

Infine, parlando del rigore non concesso su Castellanos nella sfida contro il Como, Mattei è netto: «Era un rigore evidente. Mi stupisce che i giocatori della Lazio non abbiano protestato abbastanza».

In vista della gara contro il Verona, Mattei lancia un appello: «Serve una scossa, un cambio di passo. La Lazio non può permettersi un altro passo falso».

