Lazio, Marusic ancora jolly: contro il Genoa pronto a un nuovo cambio di ruolo

Lazio, Marusic è ancora il jolly di Sarri: nella sfida contro il Genoa di Vieira è pronto a un nuovo cambio di ruolo

Adam Marusic, esterno montenegrino classe 1992, si conferma ancora una volta l’uomo dei sacrifici in casa Lazio. Il giocatore biancoceleste, da anni punto di riferimento per la sua duttilità, è pronto a ricoprire un nuovo ruolo nella sfida contro il Genoa, valida per la prossima giornata di Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’emergenza a centrocampo costringerà l’allenatore Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio organizzato e verticale, a ridisegnare la squadra. In questi primi mesi di stagione, l’ex allenatore di Napoli e Chelsea aveva già utilizzato Marusic come difensore centrale, soluzione che aveva garantito equilibrio in momenti di difficoltà. Domani, però, il montenegrino sarà avanzato sulla linea dei centrocampisti, pronto a interpretare il ruolo di esterno alto.

Un déjà-vu per Marusic, che proprio un anno fa, sempre a Genova, aveva ricoperto la stessa posizione nella vittoria per 0-2 della Lazio allora guidata da Marco Baroni, allenatore subentrato in estate e capace di dare nuova solidità alla squadra. La sua capacità di adattarsi a più ruoli lo rende un vero e proprio “jolly tattico”, qualità che pochi altri giocatori della rosa biancoceleste possiedono.

Resta da chiarire quale sarà il modulo scelto da Sarri. Le ipotesi più accreditate portano a un 4-4-2, che garantirebbe maggiore copertura sugli esterni, oppure a un 4-2-3-1, sistema che permetterebbe di sfruttare meglio le qualità offensive dei trequartisti. In entrambi i casi, la presenza di Marusic sulla fascia rappresenta una garanzia di equilibrio e affidabilità.

La sfida contro il Genoa, allenato da Alberto Gilardino, ex attaccante della Nazionale italiana, si preannuncia delicata. I rossoblù, infatti, hanno dimostrato grande compattezza in casa e non concederanno spazi facilmente. Per questo motivo, la scelta di avanzare Marusic potrebbe rivelarsi decisiva per dare solidità alla Lazio e allo stesso tempo creare superiorità numerica sulle corsie laterali.

In un momento in cui gli infortuni limitano le scelte a centrocampo, la disponibilità e la versatilità di Adam Marusic diventano un’arma fondamentale. Ancora una volta, il montenegrino si prepara a mettere da parte le preferenze personali per il bene della squadra, confermandosi uno degli uomini più preziosi della rosa biancoceleste.