Lazio, Manfredini: «Una vittoria che darà morale, ma secondo me c’è un problema importante da risolvere»

Lazio, Christian Manfredini in un’intervista a Tuttomercatoweb ha analizzato nel dettaglio la situazione biancoceleste. Le sue dichiarazioni

Christian Manfredini, ex calciatore della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb in occasione dell’inizio della Coppa d’Africa, parlando non solo della sua esperienza personale, ma anche della situazione attuale del club biancoceleste. L’ex esterno ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, ricordando con affetto l’esordio con la maglia della Costa d’Avorio proprio durante il periodo trascorso alla Lazio, un ricordo che lo lega indissolubilmente alla società capitolina.

Riguardo alla stagione in corso della Lazio, Manfredini non ha nascosto le difficoltà che percepisce all’interno dello spogliatoio. «È arrivata una vittoria che darà morale – ha dichiarato –. Però vedo ancora tantissimi problemi e una mancanza di unità d’intenti. La squadra ha qualità, ma deve ritrovare coesione e continuità”. L’ex calciatore sottolinea come, nonostante le problematiche, la presenza di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste rappresenti un punto di riferimento fondamentale. La fiducia nell’allenatore è infatti totale: “Sarri è rimasto, e questo è importante. La squadra rimane forte e sta cercando di fare bene. Non so fino a dove potrà arrivare, ma le basi per un buon percorso ci sono».

Manfredini ha poi affrontato il tema degli eventuali rinforzi di mercato, evidenziando come questi possano influire sul rendimento complessivo della Lazio. «Il futuro del club dipenderà anche dagli innesti che arriveranno o meno – ha aggiunto –. Se la società riuscirà a intervenire nei reparti chiave, la squadra potrà ambire a posizioni di prestigio in Europa». Tuttavia, l’ex giocatore è realistico sulle ambizioni europee dei biancocelesti: “Per la Champions League sarà molto difficile, ma ce la vedo in Europa League. Serve continuità e uno spirito di squadra unito”.

Infine, Manfredini ha voluto sottolineare il valore storico e culturale della Lazio, un club che, a suo avviso, continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama calcistico italiano. La società biancoceleste, secondo l’ex esterno, ha tutte le carte in regola per ritrovare prestigio e competitività, ma dovrà farlo mantenendo equilibrio tra ambizione, strategia di mercato e solidità del gruppo.

In conclusione, le parole di Christian Manfredini confermano quanto la Lazio sia una squadra di grande qualità, ma che ha bisogno di ritrovare compattezza e continuità per esprimere al meglio il proprio potenziale in campionato e in Europa.