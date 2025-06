Lazio, Mandas: «Provedel e io siamo entrambi sotto contratto. Alla fine sarà il club a decidere cosa è meglio. Sul mercato...»

Il portiere greco della Lazio Christos Mandas ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato estivo della squadra capitolina

Christos Mandas si trova a un bivio nella sua carriera: da una parte c’è la possibilità di affermarsi come titolare o rischiare un passo indietro nelle gerarchie, soprattutto con il ritorno di Maurizio Sarri, che ha annunciato la competizione per il ruolo di portiere di titolare della Lazio in Serie A con Ivan Provedel.

In un’intervista ai microfoni di Radiosei, il greco ha espresso la propria determinazione a lottare per un posto da titolare, sottolineando l’importanza di rimanere concentrato e di lavorare sodo. Le sue parole:

PORTIERI – «Ivan Provedel e io siamo entrambi sotto contratto. Alla fine sarà il club a decidere cosa è meglio. La Lazio viene sempre prima e lo sappiamo entrambi. L’anno prossimo spero di essere ancora qui».

CALCIOMERCATO – «Mercato? L’anno scorso il Wolverhampton ha contattato la Lazio per me, ma il club non ha voluto prendere in considerazione una mia partenza. Hanno detto che sarebbero tornati l’anno prossimo. La Premier League mi interessa, ma non mi muoverò solo per il gusto di farlo. Venendo da Creta, non mi aspettavo che Maurizio Sarri e l’allenatore dei portieri sapessero molto di me. Ma mi sbagliavo di grosso, conoscevano il mio stile e le mie caratteristiche, e ci siamo adattati in circa 20 minuti».