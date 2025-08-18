Lazio, Mandas o Provedel? Ecco la decisione di Sarri per il Como. Il tecnico biancoceleste orientato a questa scelta finale

Con l’avvicinarsi del debutto in campionato contro il Como, Maurizio Sarri si trova di fronte al suo primo grande dilemma della stagione: a chi affidare la porta della Lazio? Dopo un’intera estate vissuta all’insegna di una voluta e calcolata ambiguità, il tempo delle scelte è ormai giunto. Il tecnico, contrariamente alle sue abitudini passate che lo hanno sempre visto stabilire gerarchie chiare e definite, ha gestito la preparazione estiva mantenendo un perfetto equilibrio tra Ivan Provedel e Christos Mandas.

Durante tutto il ciclo di amichevoli, i due portieri si sono equamente divisi i minuti in campo, in una perfetta alternanza che ha impedito a chiunque di sentirsi titolare o riserva. Questa strategia, nata da un cambio di idea del tecnico a inizio ritiro, ha avuto il duplice effetto di stimolare entrambi gli estremi difensori, creando un dualismo sano e competitivo che ha alzato il livello delle prestazioni di settimana in settimana.

Tuttavia, con la prima giornata di Serie A alle porte, una decisione va presa. E secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, un indiziato principale per la maglia da titolare c’è. Al momento, infatti, Ivan Provedel sarebbe in pole position per difendere i pali biancocelesti a Como. Sebbene Sarri non abbia ancora fatto annunci ufficiali, diversi segnali pendono a favore del portiere numero 94.

Il ritorno di Sarri e del suo staff, in particolare dei preparatori Nenci e Viotti, è stato fondamentale per Provedel, che ha ritrovato fiducia e stimoli dopo una stagione complicata e difficile vissuta sotto la gestione di Baroni. La competizione diretta con il giovane e talentuoso Mandas ha fatto il resto, spingendolo a superarsi e a riconquistare la sua miglior forma. Per il greco classe 2001, comunque, la panchina iniziale non sarebbe una bocciatura: ci sarà tempo e modo per lui di mettersi in mostra. La corsa a due per la porta, per ora, vede Provedel leggermente più avanti.