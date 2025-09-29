Lazio, Mandas o Provedel col Genoa? La decisione di Sarri per il match in programma questa sera contro il Grifone

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ha portato con sé non solo un cambio di filosofia, ma anche un immediato e inequivocabile ripristino delle gerarchie. Se la breve parentesi di Marco Baroni aveva aperto qualche spiraglio a possibili ballottaggi, il “Comandante” ha subito rimesso i suoi uomini di fiducia al centro del progetto. La prima, e forse più significativa, decisione ha riguardato la porta: Ivan Provedel è di nuovo il titolare indiscusso, il leader a cui affidare la difesa in un momento di estrema difficoltà.

Durante la gestione precedente, il giovane e promettente portiere greco Christos Mandas aveva assaporato la possibilità di giocarsi le sue carte, ma il ritorno di Sarri ha di fatto chiuso ogni discussione. L’allenatore toscano ha puntato sulla certezza, sull’affidabilità di un portiere che con lui è cresciuto fino a diventare uno dei migliori del campionato. Una scelta di buonsenso, come sottolinea anche Il Corriere dello Sport, dettata soprattutto dalla delicata situazione che sta vivendo la squadra.

In un contesto di emergenza, tra infortuni a centrocampo e una difesa da registrare, non è questo il momento per fare esperimenti o ulteriori aggiustamenti. Sarri ha bisogno di pilastri a cui aggrapparsi per restituire certezze al gruppo, e Provedel è uno di questi.

Per Mandas, l’attesa continua. Il suo momento arriverà, con ogni probabilità più avanti nella stagione, magari in Coppa Italia o quando la situazione sarà meno precaria. La società e l’allenatore credono nel suo talento, ma il presente si chiama Provedel. In tempi di tempesta, la Lazio si affida al suo faro, un leader silenzioso che ha già dimostrato di saper guidare la nave in porto.