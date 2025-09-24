Lazio, Lotito cerca l’intesa con una compagnia aerea per far decollare il mercato

Lazio, Lotito cerca l’intesa con una compagnia aerea. Lo sponsor giusto per far decollare il mercato… Da sbloccare anche 10 milioni di crediti

Una corsa contro il tempo per sbloccare il mercato. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è impegnato in una settimana cruciale che deciderà le sorti della finestra di trasferimenti di gennaio. L’obiettivo è uno solo: risanare l’ultimo parametro finanziario che ha bloccato il club in estate e che rischia di paralizzarlo di nuovo. La scadenza è fissata per martedì prossimo, 30 settembre, data di consegna della relazione trimestrale.

Al centro della strategia del patron c’è la chiusura di un accordo per il main sponsor, una casella rimasta vuota che pesa sui conti del club. Come riportato da Il Messaggero, dopo che la trattativa con una tech company è sfumata, da settimane Lotito sta lavorando intensamente per trovare un’intesa con una compagnia aerea. La firma su questo contratto è considerata il primo, fondamentale passo per aumentare i ricavi.

Parallelamente, il presidente sta cercando di sbloccare circa 10 milioni di euro di crediti pregressi. Queste due manovre finanziarie, insieme, sono essenziali per rientrare nei paletti del “costo del lavoro allargato“, l’unico indice FIGC (adottato anche dalla UEFA) che al momento impedisce alla Lazio di operare liberamente sul mercato.

La sfida è complessa e i tempi strettissimi. Sei giorni per definire accordi, sbloccare fondi e presentare una trimestrale in regola, che possa finalmente dare il via libera definitivo agli acquisti di gennaio. Dopo un’estate passata da spettatori forzati, la Lazio si gioca in questa settimana la possibilità di tornare protagonista, fornendo a Maurizio Sarri i rinforzi necessari per raddrizzare una stagione iniziata in salita. La pressione è massima, ogni ora è preziosa.