 Calciomercato Lazio: si valuta la cessione di Castellanos per finanziare la sessione a saldo zero. Ecco il prezzo
Calciomercato Lazio: si valuta la cessione di Castellanos per finanziare la sessione a saldo zero. Ecco il prezzo

Calciomercato Lazio: Sarri non si opporrebbe a queste due cessioni per sbloccare la finestra di gennaio

Calciomercato Lazio, Sarri irremovibile: chiede Insigne. Voleva anche lui, ma è già sfumato

Calciomercato Lazio: Pio Esposito e gli altri, la lista di Sarri per il sostituto di Castellanos

Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Calciomercato Lazio: si valuta la cessione di Castellanos per finanziare la sessione a saldo zero. Ecco il prezzo

Published

4 ore ago

Calciomercato Lazio: Castellanos, addio a gennaio per finanziare la sessione a saldo zero? Ecco il prezzo fatto dalla società

Il futuro di Valentin “Taty” Castellanos è in Europa. Nonostante le sirene provenienti dal Sud America, e in particolare il forte interesse manifestato dal Flamengo nei mesi scorsi, l’attaccante della Lazio ha le idee chiarissime: il suo percorso professionale deve continuare nel calcio del Vecchio Continente. Lo ha confermato lui stesso in una recente intervista, spiegando come la permanenza in un campionato di alto livello sia la condizione necessaria per inseguire il suo più grande sogno: riconquistare la maglia della nazionale argentina e partecipare al prossimo Mondiale.

Questa ferma volontà non esclude però un possibile addio alla Capitale. Se le offerte dal Brasile sono state messe da parte, un’eventuale proposta da parte di un altro grande club europeo potrebbe infatti cambiare le carte in tavola. D’altronde, l’interesse per il centravanti non è mai mancato. Come riportato da Il Messaggero, tra giugno e luglio scorsi si era registrato un notevole movimento attorno a lui, con sondaggi approfonditi provenienti sia dalla Spagna, con club come Villarreal e Real Betis, sia dalla Premier League, dove ben cinque squadre (Nottingham Forest, Everton, Burnley, West Ham e Wolverhampton) avevano manifestato il loro gradimento. In quel frangente, però, la dirigenza biancoceleste, composta da Lotito e Fabiani, si trovò costretta a blindarlo a causa del blocco del mercato imposto al club, rendendolo di fatto incedibile.

La situazione, tuttavia, potrebbe evolversi nella finestra di mercato di gennaio. Qualora la Lazio avesse la possibilità di operare con acquisti a saldo zero, la società sarebbe disposta a valutare la cessione dell’argentino di fronte a un’offerta congrua, stimata tra i 30 e i 35 milioni di euro. Anche il tecnico Maurizio Sarri darebbe il suo via libera all’operazione, ma a una condizione non negoziabile: l’arrivo di un degno sostituto in attacco. Il “Comandante” ha già una lista di preferenze ben definita, la stessa stilata in estate, che comprende profili come Giacomo RaspadoriMikel Oyarzabal e il giovane Pio Esposito. Il futuro di Taty, dunque, resta in bilico, legato a un incastro di mercato che possa soddisfare le ambizioni del giocatore e le esigenze tecniche della squadra.

