Calciomercato Lazio, 45 milioni all'insegna dei rimpianti. Una situazione complicata - Lazio News 24

Lazio, Lotito e i rimpianti di mercato: quei 45 milioni mai incassati. La situazione

Il presente della Lazio è complicato, e il passato recente torna a bussare con forza alla porta del presidente Claudio Lotito. L’infortunio di Nicolò Rovella, che sarà costretto a uno stop significativo, ha riaperto una ferita che forse non si è mai chiusa del tutto: quella di un’occasione di mercato sfumata, che oggi pesa ancora di più.

Come riportato da Il Messaggero, Lotito avrebbe potuto incassare circa 45 milioni di euro nella scorsa sessione estiva grazie alle cessioni di Rovella e Taty Castellanos, con l’Inter pronta ad affondare il colpo per il centrocampista ex Juventus. Il piano, sostenuto anche da Maurizio Sarri, prevedeva di sacrificare due pedine non centrali per reinvestire sul mercato, rafforzando in modo mirato la rosa biancoceleste. Una strategia che sembrava ragionevole, ma che si è infranta contro i limiti imposti dal blocco del mercato e le complicazioni burocratiche legate alla gestione della rosa.

Oggi, con Rovella fermo ai box e la Lazio che fatica a trovare una propria identità in campo, Lotito si trova costretto a fare i conti con il passato. Quella che poteva essere una manovra di rilancio si è trasformata in un rimpianto pesante, soprattutto alla luce dei problemi fisici che hanno colpito il centrocampo e della difficoltà nel trovare ricambi all’altezza. I tifosi guardano con amarezza a una stagione che, almeno finora, ha regalato più delusioni che soddisfazioni.

Il problema, però, va oltre il singolo episodio. La Lazio ha perso l’occasione di dare una scossa a un progetto tecnico che da mesi appare in affanno. Lotito, spesso criticato per la sua gestione accentratrice e per una comunicazione poco trasparente, ora vede crescere il malcontento attorno alla sua figura. La mancata cessione di Rovella — vista oggi con il senno di poi — rappresenta simbolicamente un momento chiave di una sessione estiva che poteva essere decisiva per rilanciare le ambizioni biancocelesti.

Con l’Olimpico che non è più un fortino e una squadra a metà classifica, la Lazio deve ora trovare risposte sul campo. Ma per farlo, serviranno anche scelte societarie più coraggiose, visione a lungo termine e, forse, meno rimpianti come quelli che oggi pesano su Lotito.