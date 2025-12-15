 Lotito chiarisce: «I tifosi si sentono traditi? Il tradito sono io perché ho sempre lavorato solo e soltanto per la Lazio»
Connect with us

Hanno Detto

Lotito chiarisce: «I tifosi si sentono traditi? Il tradito sono io perché ho sempre lavorato solo e soltanto per la Lazio»

Published

31 minuti ago

on

By

Lotito
Lotito

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a margine della cena di Natale dei biancocelesti: ecco le sue dichiarazioni

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha preso la parola a margine della cena di Natale del club, rilasciando alcune dichiarazioni significative. Le sue parole riprese dal Corriere dello Sport:

PAROLE – «Se i tifosi si sentono traditi? Il tradito sono io perché ho sempre lavorato solo e soltanto per la Lazio – sottolinea il presidente biancoceleste – la Lazio è inscalabile, purtroppo mi dovranno sopportare, non è che se mi fanno i cori contro o mi mettono pressione io vendo la società.

Casomai saranno loro che devono fare un passo indietro. Io faccio l’imprenditore e vivo fuori dalla Lazio, loro no. Il clima di tensione non l’ho creato io, c’è qualcuno che l’ha creato. Questo clima sta nuocendo alla Lazio ma nuocerà anche alle stesse persone che lo creano».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.