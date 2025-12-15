Lotito chiarisce: «I tifosi si sentono traditi? Il tradito sono io perché ho sempre lavorato solo e soltanto per la Lazio»

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a margine della cena di Natale dei biancocelesti: ecco le sue dichiarazioni

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha preso la parola a margine della cena di Natale del club, rilasciando alcune dichiarazioni significative. Le sue parole riprese dal Corriere dello Sport:

PAROLE – «Se i tifosi si sentono traditi? Il tradito sono io perché ho sempre lavorato solo e soltanto per la Lazio – sottolinea il presidente biancoceleste – la Lazio è inscalabile, purtroppo mi dovranno sopportare, non è che se mi fanno i cori contro o mi mettono pressione io vendo la società.

Casomai saranno loro che devono fare un passo indietro. Io faccio l’imprenditore e vivo fuori dalla Lazio, loro no. Il clima di tensione non l’ho creato io, c’è qualcuno che l’ha creato. Questo clima sta nuocendo alla Lazio ma nuocerà anche alle stesse persone che lo creano».

