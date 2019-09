Lazio, Lippi incensa Inzaghi: «Ha concretezza e saggezza, bravissimo allenatore»

Marcello Lippi – attualmente ct della Cina – ha espresso il suo pensiero sulla Lazio di Inzaghi, durante un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport

Attualmente alla guida della Nazionale cinese, Marcello Lippi, non perde di vista la Serie A. Il ct è in ritiro con la squadra per preparare la gara valida per l’accesso ai prossimi Mondiali, contro le Maldive, ma continuando a seguire il calcio nostrano. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, un pensiero anche sulla Lazio di Inzaghi: «Questa è una squadra che si conosce da tempo. Un bravissimo allenatore che sta nella tradizione, ha concretezza e saggezza italiane, e idee propositive e offensive. Del genere Lippi e Allegri? Del genere che mi piace».