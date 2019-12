Lazio, l’esultanza di Tommaso Paradiso: «Caicedo mio, lo sapevo!» VIDEO

Il gol di Caicedo, in Cagliari-Lazio, ha fatto esultare tutto il popolo biancoceleste… anche Tommaso Paradiso

Le urla, gli abbracci, le dita incrociate fino all’ultimo secondo… quello in cui Caicedo ha buttato giù la porta di Rafael, regalando i tre punti alla Lazio. Tutti abbiamo esultato, tutti ci siamo liberati con gesti plateali, tutti ci siamo uniti alla Pantera biancoceleste.

Anche Tommaso Paradiso – ex frontman dei Thegiornalisti – che professa da sempre il suo amore per questi colori e che non ha potuto fare a meno di festeggiare sul suo profilo Instagram: «Caicedo mio, lo sapevo!».

