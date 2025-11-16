 Lazio Lecce, non solo Castellanos! Pronto un altro rientro
Lazio Lecce, non solo Castellanos. Maurizio Sarri pronto a riaccogliere in squadra anche un altro giocatore! Le novità in vista del match di campionato

Dia Lazio, oggi è il compleanno del calciatore biancoceleste: gli auguri della società all'attaccante

Infortuni Lazio, la mossa di Lotito per scacciare la maledizione! Il presediente biancoceleste chiama un sacerdote a Formello

Isaksen, l'attaccante della Lazio salva la Danimarca nella gara di qualificazione al Mondiale. Rete nel finale per il pareggio contro la Bielorussia

Rovella Lazio, rimandato il rientro del centrocampista biancoceleste? La pubalgia non migliora e Sarri potrebbe riaverlo solo dopo l'operazione!

2 ore ago

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Lecce, non solo Castellanos. Possibile rientro di un altro giocatore a disposizione di Maurizio Sarri per il match di campionato

Non solo Taty Castellanos. In vista della gara contro il Lecce, in programma il 23 novembre, Maurizio Sarri spera di poter riabbracciare anche Nuno Tavares, recuperando così due elementi fondamentali per lo sviluppo della manovra biancoceleste.

Il ritorno dell’attaccante argentino, fermato da una lesione di secondo grado al retto femorale, rappresenterebbe un passo decisivo dopo settimane complesse segnate da numerosi infortuni. Castellanos, attaccante completo e prezioso per duttilità, garantirebbe nuove soluzioni al reparto offensivo, alleggerendo il carico sulle spalle di Immobile e Dia.

Altrettanto importante sarebbe il rientro di Tavares, esterno in grado di incidere sulla fascia grazie alla sua spinta costante e alla capacità di coprire più ruoli. Il portoghese è fermo dalla trasferta di Bergamo, ma gli ultimi esami hanno dato segnali incoraggianti e Sarri attende la conferma definitiva dai nuovi controlli.

La Lazio rimane dunque in attesa degli esiti degli accertamenti medici, ma la prospettiva di ritrovare due pedine chiave potrebbe cambiare il volto della squadra nella ripresa del campionato, restituendo a Sarri profondità, corsa e qualità in entrambe le fasi di gioco.

