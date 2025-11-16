Lazio Lecce, non solo Castellanos. Maurizio Sarri pronto a riaccogliere in squadra anche un altro giocatore! Le novità in vista del match di campionato

Lazio Lecce, non solo Castellanos. Possibile rientro di un altro giocatore a disposizione di Maurizio Sarri per il match di campionato

Non solo Taty Castellanos. In vista della gara contro il Lecce, in programma il 23 novembre, Maurizio Sarri spera di poter riabbracciare anche Nuno Tavares, recuperando così due elementi fondamentali per lo sviluppo della manovra biancoceleste.

Il ritorno dell’attaccante argentino, fermato da una lesione di secondo grado al retto femorale, rappresenterebbe un passo decisivo dopo settimane complesse segnate da numerosi infortuni. Castellanos, attaccante completo e prezioso per duttilità, garantirebbe nuove soluzioni al reparto offensivo, alleggerendo il carico sulle spalle di Immobile e Dia.

Altrettanto importante sarebbe il rientro di Tavares, esterno in grado di incidere sulla fascia grazie alla sua spinta costante e alla capacità di coprire più ruoli. Il portoghese è fermo dalla trasferta di Bergamo, ma gli ultimi esami hanno dato segnali incoraggianti e Sarri attende la conferma definitiva dai nuovi controlli.

La Lazio rimane dunque in attesa degli esiti degli accertamenti medici, ma la prospettiva di ritrovare due pedine chiave potrebbe cambiare il volto della squadra nella ripresa del campionato, restituendo a Sarri profondità, corsa e qualità in entrambe le fasi di gioco.