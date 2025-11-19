Lazio Lecce, l’analisi di Rambaudi: «Salentini squadra temibile nelle transizioni. I biancocelesti devono approcciare con attenzione la partita»

 Lazio Lecce, Rambaudi: «Salentini squadra temibile»
6 ore ago

Rambaudi
Rambaudi

Lazio Lecce, l’analisi di Rambaudi. Le parole dell’ex calciatore bianceleste sul match di domenica contro i salentini in Serie A

In vista del ritorno dalla pausa per le nazionali, la Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad affrontare il Lecce nella gara in programma domenica 23 novembre alle 18:00. Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, ha analizzato il match ai microfoni di Radiosei, parlando della squadra salentina e delle insidie che potrebbe riservare alla Lazio.

SUL LAVORO DI D’AFRANCESCO – «Di Francesco lo conosco, so come lavora. Poi è vero che vedendo i risultati ci possiamo chiedere come faccia a ritornare sempre in A, ma per me è bravo. A Frosinone, nella parte finale di stagione, ha anche avuto tante defezioni. Lì e a Venezia è retrocesso ma, col materiale che aveva, ha fatto buone cose, stando anche a come giocava la sua squadra».

SUL LECCE E IL LORO GIOCO – «Lecce? 4-3-3 con gente di gamba, che ruba palla, che gioca nelle transizioni. Dipende poi se davanti ci sarà Stulic o Camarda, gli esterni sono veloci. Berisha è abbastanza estroso. Bene anche Ramadani. Parliamo di una squadra che può metterti in difficoltà nelle ripartenze».

SULLA SFIDA E L’IMPORTANZA DELL’APPROCCIO – «Dopo la sosta, giocando fuori casa, le piccole credo abbiano sempre un po’ di più da guadagnarci. La Lazio deve indirizzarla subito, non deve entrare prendendo l’impegno sotto gamba».

